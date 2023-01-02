  • Alwasat News
Atwasat

ماذا ينتظر أسعار النفط في العام 2023؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 08:48 صباحا
ماذا ينتظر أسعار النفط في العام 2023؟
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تتساءل أسواق الطاقة العالمية حول ما إذا كانت أسعار النفط ستشهد استقرارا هذا العام بعدما تأرجحت بشكل كبير في عام 2022، إذ قفزت بفعل شح الإمدادات وسط الحرب في أوكرانيا، ثم انزلقت بسبب ضعف الطلب من أكبر مستورد من الصين والمخاوف من الانكماش الاقتصادي، لكنها أنهت العام يوم الجمعة محققة مكاسب سنوية ثانية على التوالي.

ارتفعت الأسعار في مارس بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى صعود تدفقات النفط الخام العالمية، حيث وصل سعر خام «برنت» القياسي الدولي إلى 139.13 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وهدأت الأسعار بسرعة في النصف الثاني حيث رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وأثارت مخاوف من الركود، وفق وكالة «فرانس برس».

أسعار النفط نهاية 2022
استقر خام «برنت» يوم الجمعة، آخر يوم تداول لهذا العام، عند 85.91 دولار للبرميل، مرتفعا قرابة 3% إلى 2.45 دولار للبرميل. واستقر سعر خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي عند 80.26 دولار للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 2.4%.

وصعد خام «برنت» نحو 10% على أساس سنوي بعد أن قفز 50% في 2021. وارتفع الخام الأميركي نحو 7% في 2022 بعد مكاسب العام الماضي البالغة 55%. انخفض كلا المعيارين بشكل حاد في العام 2020 حيث أدى جائحة« كوفيد-19» إلى خفض الطلب على الوقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار

«أفاتار» يتخطى عتبة المليار دولار
الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد

الجيش التركي يتسلم نظام حرب إلكترونية جديدًا يحمله الأفراد
لوكا مودرتش يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي

لوكا مودرتش يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي
«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية

«هنا ليبيا»: الخدمات الصحية بنغازي تبحث ملف الأمراض التنفسية
«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011

«اقتصاد بلس»: تعرف على قيمة الأموال الليبية المجمدة بالخارج منذ 2011
21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم

21 هدفا من 7 انتصارات و3 تعادلات في منافسات الأواسط لكرة القدم
أوكرانيا تعلن تدمير 45 طائرة مسيرة ليلة رأس السنة

أوكرانيا تعلن تدمير 45 طائرة مسيرة ليلة رأس السنة
آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد

آخرها أستراليا.. 12 بلدا تفرض قيودا على القادمين من الصين بسبب انتشار كوفيد
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: رحيل الأسطورة بيليه.. وذكريات من ليبيا عليه
رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا من تغطية الانتخابات

رئيس الأولمبية الليبية يعتذر لكل وسائل الإعلام عبر «بوابة الوسط»: لم أمنع أحدا ...
اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي
فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا

فينيسيوس جونيور: أتعرض للعنصرية ورابطة «الليغا» لا تفعل شيئا
كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبلون سنة جديدة
حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر

حصاد 2022: ظهور لافت للرياضة العربية.. ووفاة بيليه.. وتألق أنس جابر
شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023

شاهد: نيوزيلندا وأستراليا أول المحتفلين بعام 2023
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة «الوحدة»

بلدية الرجبان عن الاحتجاجات المعيشية: المطالب مشروعة.. وسنتابعها مع حكومة ...
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
استمرار تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال ديسمبر
استمرار تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال ديسمبر
كرواتيا تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنغن
كرواتيا تعتمد اليورو وتنضم إلى منطقة شنغن
الشلل يضرب مطارات الفلبين بسبب مشكلة تقنية
الشلل يضرب مطارات الفلبين بسبب مشكلة تقنية
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ
وزير المالية الألماني يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 7% في 2023
وزير المالية الألماني يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 7% في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم...
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 ......
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر...
المزيد
صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من 2022 على الاقتصاد العالمي
صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من 2022 على الاقتصاد العالمي...
ماذا ينتظر أسعار النفط في العام 2023؟
ماذا ينتظر أسعار النفط في العام 2023؟...
صندوق النقد يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023
صندوق النقد يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023...
وزير المالية الألماني يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 7% في 2023
وزير المالية الألماني يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 7% في ......
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ...
المزيد