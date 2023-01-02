ماذا ينتظر أسعار النفط في العام 2023؟

القاهرة - بوابة الوسط

تتساءل أسواق الطاقة العالمية حول ما إذا كانت أسعار النفط ستشهد استقرارا هذا العام بعدما تأرجحت بشكل كبير في عام 2022، إذ قفزت بفعل شح الإمدادات وسط الحرب في أوكرانيا، ثم انزلقت بسبب ضعف الطلب من أكبر مستورد من الصين والمخاوف من الانكماش الاقتصادي، لكنها أنهت العام يوم الجمعة محققة مكاسب سنوية ثانية على التوالي.

ارتفعت الأسعار في مارس بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى صعود تدفقات النفط الخام العالمية، حيث وصل سعر خام «برنت» القياسي الدولي إلى 139.13 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وهدأت الأسعار بسرعة في النصف الثاني حيث رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وأثارت مخاوف من الركود، وفق وكالة «فرانس برس».



أسعار النفط نهاية 2022

استقر خام «برنت» يوم الجمعة، آخر يوم تداول لهذا العام، عند 85.91 دولار للبرميل، مرتفعا قرابة 3% إلى 2.45 دولار للبرميل. واستقر سعر خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي عند 80.26 دولار للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 2.4%.

وصعد خام «برنت» نحو 10% على أساس سنوي بعد أن قفز 50% في 2021. وارتفع الخام الأميركي نحو 7% في 2022 بعد مكاسب العام الماضي البالغة 55%. انخفض كلا المعيارين بشكل حاد في العام 2020 حيث أدى جائحة« كوفيد-19» إلى خفض الطلب على الوقود.