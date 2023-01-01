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صندوق النقد يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 10:21 مساء
صندوق النقد يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023
صندوق النقد الدولي. (الإنترنت)
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أطلقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تحذيرا قويا بشأن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي في العام 2023.

وقالت كريستالينا غورغيفا «بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإن 2023 سيكون عامًا صعبًا باعتبار المحرك الرئيسي للنمو العالمي - الولايات المتحدة وأوروبا والصين - كلها تعاني من الضعف»، بحسب «العربية نت».

 العام الجديد «أصعب من العام الذي غادرناه»
وأضافت غورغيفا لبرنامج إخباري صباح اليوم الأحد على شبكة «CBS» سيكون العام الجديد «أصعب من العام الذي غادرناه».

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وأشارت إلى أن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين - كلها تتباطأ في وقت واحد. وأوضحت أن العام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام.

وأوضحت غورغيفا أن «نصف الاقتصادات الأوروبية ستدخل في الركود، وزيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب»، ولفتت إلى أن آفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة الدولار.

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