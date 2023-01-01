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استمرار تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 12:00 صباحا
استمرار تباطؤ التضخم في إسبانيا خلال ديسمبر
أشخاص ينتظرون قرب جمعية حي ألوتشي المحلية في مدريد، 19 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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استمر التضخم في إسبانيا في التباطؤ في ديسمبر، مسجلا نسبة 5.8% على أساس سنوي، أي بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاءات.

في حال تأكيد المعهد الوطني للإحصاءات هذا الرقم الشهر المقبل، ستعكس هذه النسبة تراجعا هائلا بخمس نقاط مقارنة بالتضخم المسجّل في يوليو بنسبة 10.8%، ورقما قياسيا منذ بداية سلسلة الإحصاءات قبل 38 عاما، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعود هذا التراجع، وفق بيان المعهد الوطني للإحصاءات، إلى ارتفاع أسعار الكهرباء «بنسبة أقل مما كانت عليه في ديسمبر 2021» وإلى أن أسعار الوقود «تسجل انخفاضا أعلى» من الانخفاض المسجل في الشهر نفسه من العام 2021.

إجراءات إسبانية لمساعدة الأسر الأكثر حاجة
واعتمدت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إجراءات لمساعدة الأسر الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية، أهمها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الأساسية وخفضها إلى النصف بالنسبة للزيت والمعكرونة.

ووصفت وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينيو، تراجع التضخم هذا بأنه «إيجابي جدا»، معتبرة أن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي أمر «منطقي».

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كثفت الحكومة الإسبانية اليسارية المساعدات في مسعى لاحتواء التضخم الذي ارتفع في أنحاء القارة الأوروبية.

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