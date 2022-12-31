  • Alwasat News
Atwasat

كرواتيا على أعتاب دخول منطقة اليورو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 01:57 مساء
كرواتيا على أعتاب دخول منطقة اليورو
أهالي يحملون بالونات عليها شعار اليورو، خلال فعالية في رييكا بشمال غرب كرواتيا، 15 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأت كرواتيا العد العكسي لبدء اعتماد العملة الأوروبية الموحدة وإلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.

عند منتصف ليل السبت الأحد (23,00 ت غ السبت) تودع الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها الكونا لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو. وستنضم أيضا لمنطقة شنغن، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تأشيرات بين دولها الذين سيرتفع عددهم بدخول كرواتيا إلى 27 دولة، وفق وكالة «فرانس برس».

ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا في وقت يسجل التضخم ارتفاعا في أنحاء العالم على وقع غزو روسيا لأوكرانيا الذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود. غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية يخشى البعض من الانتقال لعملة اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية إن ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.

وقال المتقاعد من زغرب دراجن غولماتش (63 عاما) «سنبكي على الكونا، سترتفع الأسعار». ولا توافقه زوجته ساندرا الرأي وتقول إن «اليورو أعلى قيمة».

وتقول الموظفة نيفن بانيتش إن «لا شيء سيتغير في الأول من يناير، كل الأسعار محتسبة باليورو منذ عقدين بجميع الأحوال».

دافع المسؤولون عن قراري الانضمام لمنطقتي اليورو وشنغن، وقال رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش الأربعاء إن القرارين «هدفان استراتيجيان في سياق انضمام أكثر عمقا في الاتحاد الأوروبي».

انعدام ثقة بالعملة المحلية في كرواتيا
انضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابق البالغ عدد سكانها 3,9 مليون نسمة والتي خاضت حرب استقلال في التسعينات، للاتحاد الأوروبي في 2013. واليورو مستخدم حاليا بشكل واسع في كرواتيا.

وقرابة 80 % من الإيداعات المصرفية يغلب عليها اليورو، فيما ينتمي الشركاء التجاريين الرئيسيين لزغرب لمنطقة اليورو. وكثيرا ما خمّن الكرواتيون ممتلكاتهم الأكثر قيمة مثل السيارات والشقق السكنية بعملة اليورو، ما يعكس انعدام ثقة بالعملة المحلية. وقالت آنا سابيتش من البنك الوطني الكرواتي (البنك المركزي) لوكالة فرانس برس إن «اليورو يجلب بالتأكيد استقرارا وأمنا (اقتصاديين) ».

ويرى خبراء أن اعتماد اليورو سيخفض شروط الاستدانة وسط الصعوبات الاقتصادية. بلغ معدل التضخم في كرواتيا 13,5 % في يناير مقارنة بـ10 % في منطقة اليورو. ويقول محللون إن دولا في شرق الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، مثل بولندا أو المجر، كانت أكثر عرضة لمخاطر تزايد التضخم.

كرواتيا إلى شنغن
وانضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن التي تتيح السفر إلى بلدان الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرة، سيوفر الدعم لقطاع السياحة الرئيسي في الدولة المطلة على البحر الأدرياتيكي، والذي يمثل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وستصبح خطوط الانتظار الطويلة على 73 معبرا حدوديا بريا مع العضوين في الاتحاد، سلوفينيا والمجر، شيئا من الماضي. لكن الإجراءات الحدودية في المطارات ستتواصل حتى 26 مارس لمسائل فنية. وستواصل كرواتيا تطبيق إجراءات حدودية صارمة على حدودها الشرقية مع جيرانها من خارج الاتحاد الأوروبي، البوسنة ومونتينغرو وصربيا.

ولا تزال مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل التحدي الرئيسي في مراقبة أطول حدود برية خارجية للاتحاد الأوروبي والبالغة 1350 كيلومترا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا

كاركاتير خيري - الليبيون يودعون العام 2022 ويستقبل سنة جديدا
ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات

ليبيا تتوج ببرونزية جامعات العرب لقدم الصالات
الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»

الأسئلة الثلاثة تحاصر «فرسان المتوسط» قبل «شان 2023»
2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني ...
كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة

كيكة ماربل.. حلى لذيذ للقهوة
وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة

وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»

مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن

فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين المحتملين

القاعدة الدستورية تثير مخاوف الاستبعاد من السباق الرئاسي لدى بعض المرشحين ...
«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه

«كرة القدم» تنعي أسطورتها بيليه
البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه

البرازيل تعلن حدادا رسميا ثلاثة أيام على بيليه
هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟

هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري بعد اجتماع موسكو؟
«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل

«وال»: غدامس تستعد لاستضافة لقاء عقيلة والمشري 11 يناير المقبل
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم

الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين

مراسلون بلا حدود: نحو 1700 صحفي قتلوا في العالم خلال عقدين
كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا

كاركاتير خيري - «دولة الفساد» في ليبيا
ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف

ليفاندوفيسكي يشارك مع برشلونة أمام إسبانيول رغم الإيقاف
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
2022 .. عام رهيب في بورصة «وول ستريت»
2022 .. عام رهيب في بورصة «وول ستريت»
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
الأتراك في دوامة المديونية مع عدم تمكنهم من سداد مدفوعاتهم
تراجع معدل التضخم إلى 9,6% في البرتغال هذا الشهر
تراجع معدل التضخم إلى 9,6% في البرتغال هذا الشهر
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 ......
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر...
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 ......
المزيد
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو ......
تراجع النشاط الصناعي في الصين رغم رفع قيود مكافحة كوفيد
تراجع النشاط الصناعي في الصين رغم رفع قيود مكافحة كوفيد...
كرواتيا على أعتاب دخول منطقة اليورو
كرواتيا على أعتاب دخول منطقة اليورو...
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم...
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن
فواتير الكهرباء في بريطانيا تزيد التوتر بين شركاء السكن...
المزيد