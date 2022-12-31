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«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 10:03 صباحا
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
البنك المركزي التونسي. (أ ف ب)
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رفع البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس، من 7.25% إلى 8%، بهدف كبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام، وفق بيان للبنك الجمعة، الذي قرر أيضا رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7%.

وقفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8% في نوفمبر الماضي من 9.2% في أكتوبر السابق، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5%، من نحو 8.3% في 2022.

- إضراب في وسائل النقل التونسية 25 يناير

وذكر البنك المركزي في بيان أنه يهدف من هذا الإجراء إلى كبح الاتجاه الصعودي للتضخم، مضيفا أنه قلق للغاية بسبب المخاطر المحيطة بالميزانين النقدي والمالي لتونس، وشدد على ضرورة ضمان الحصول على تمويلات خارجية.

قرض من صندوق النقد الدولي
ووفقا للبنك، من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار (7.99 مليار دولار) لعام 2022 بأكمله، مسجلا مستوى قياسيا مقارنة مع 16.2 مليار دينار في 2021.

وكانت الزيادة السابقة في أسعار الفائدة في أكتوبر الماضي، عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25%.

وزاد العجز في الحساب الجاري إلى 7.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ5.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتسعى تونس، التي تكافح لإصلاح المالية العامة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء، كما دعا الصندوق تونس لمزيد من تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم.

إجراءات تقشفية وتخفيض الإنفاق
وتتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2% العام المقبل من 7.7% في 2022، مدفوعة بإجراءات تقشفية، وقالت إنها ستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليار دينار.

كما تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40 مليار دينار، مع زيادة معدلات الضرائب لبعض المهن مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين إلى 19% من 13%.

أسوأ أزمة سياسية
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي ويضم نحو مليون عضو، قانون الميزانية قائلا إنه سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.

وتواجه تونس أيضا أسوأ أزمة سياسية منذ ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، بعد أن سيطر الرئيس قيس سعيد على السلطة العام الماضي، وحل البرلمان لاحقا وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.

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