تراجع معدل التضخم إلى 9,6% في البرتغال هذا الشهر

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار المستهلك في البرتغال في ديسمبر بنسبة 9,6% على أساس سنوي، أي أقل مما كانت عليه في نوفمبر (9,9 %) وأكتوبر (10,1%)، وفقًا لتقديرات نشرها الجمعة المكتب الوطني للإحصاء. على مدار عام 2022 بأكمله، سيبلغ متوسط التضخم 7,8%، على ما أشار مكتب الإحصاء في البرتغال.



معدل التضخم المتوقع في البرتغال

في موازنتها لعام 2023، قدرت الحكومة الاشتراكية معدل التضخم لهذا العام بنسبة 7,4%، على أن ينخفض إلى 4% العام المقبل. من جانبه، قام المصرف المركزي البرتغالي في منتصف ديسمبر بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم صعوداً إلى 8,1% لعام 2022 و 5,8% لعام 2023.

مقارنة بشهر نوفمبر، انخفض مؤشر أسعار المستهلك، في ديسمبر، بنسبة 0,3%، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الاحصاء الجمعة. وارتفع مؤشر منسق أسعار المستهلك الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، بنسبة 9,8% على أساس سنوي، مقابل 10,2% في نوفمبر.