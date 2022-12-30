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تراجع معدل التضخم إلى 9,6% في البرتغال هذا الشهر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 ديسمبر 2022, 07:18 مساء
تراجع معدل التضخم إلى 9,6% في البرتغال هذا الشهر
سياح في لشبونة في 28 مايو 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
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ارتفعت أسعار المستهلك في البرتغال في ديسمبر بنسبة 9,6% على أساس سنوي، أي أقل مما كانت عليه في نوفمبر (9,9 %) وأكتوبر (10,1%)، وفقًا لتقديرات نشرها الجمعة المكتب الوطني للإحصاء. على مدار عام 2022 بأكمله، سيبلغ متوسط التضخم 7,8%، على ما أشار مكتب الإحصاء في البرتغال.

معدل التضخم المتوقع في البرتغال
في موازنتها لعام 2023، قدرت الحكومة الاشتراكية معدل التضخم لهذا العام بنسبة 7,4%، على أن ينخفض إلى 4% العام المقبل. من جانبه، قام المصرف المركزي البرتغالي في منتصف ديسمبر بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم صعوداً إلى 8,1% لعام 2022 و 5,8% لعام 2023.

مقارنة بشهر  نوفمبر، انخفض مؤشر أسعار المستهلك، في ديسمبر، بنسبة 0,3%، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الاحصاء الجمعة. وارتفع مؤشر منسق أسعار المستهلك الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، بنسبة 9,8% على أساس سنوي، مقابل 10,2% في نوفمبر.

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