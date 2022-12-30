أسعار النفط ترتفع في ختام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وكانت في طريقها لتحقيق مكاسبها السنوية الثانية على التوالي، وإن كانت متواضعة، في عام عاصف اتسم بنقص الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا، وقوة الدولار وضعف الطلب في بعض الأوقات.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» 20 سنتا أو 0.2% إلى 83.66 دولار للبرميل، بعد أن استقرت إثر انخفاض بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة، وبدا أن برنت على وشك إنهاء العام بارتفاع 7.6%، بعد أن قفز بنسبة 50.2% في عام 2021، وسجل الخام الأميركي الغربي الوسيط 78.63 دولار، مرتفعا 23 سنتا أو 0.3%، بعد أن أغلق منخفضا 0.7% يوم الخميس، وهي في طريقها للارتفاع بنسبة 4.5% في عام 2022، بعد مكاسب بلغت 55% العام الماضي، حسب وكالة «رويترز».

هبوط الأسعار في منتصف العام

وتراجعت أسعار النفط بسرعة في النصف الثاني من هذا العام، حيث رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مما أدى إلى تعزيز الدولار الأميركي. وقد جعل ذلك السلع المقومة بالدولار استثمارًا أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأيضا، أدت قيود الصين من أجل مكافحة فيروس «كورونا»، والتي خففتها فقط في ديسمبر الجاري، إلى القضاء على آمال تعافي الطلب على النفط للمستهلك الثاني في العالم. في حين أنه من المتوقع أن تتعافى الصين ببطء في العام 2023، فإن ارتفاع حالات الإصابة في البلاد ومخاوف الركود العالمي تفسد توقعات الطلب على السلع الأساسية.

واستجابةً للوضع في الصين، فرضت عديد الدول بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اختبارات إلزامية للكشف عن «كورونا» على المسافرين من الصين.

وبالنظر إلى الإمدادات، ستدفع العقوبات الغربية روسيا إلى تحويل المزيد من صادرات الخام والمنتجات المكررة من أوروبا إلى آسيا، فيما تباطأ نمو الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر الدول المنتجة للنفط، رغم ارتفاع الأسعار، ووجد أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس أن التضخم وعقبات سلسلة التوريد وعدم اليقين الاقتصادي دفعت إلى تخفيض التوقعات بشأن الإنتاج.