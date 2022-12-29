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«إكسون موبيل» تسعى لوقف ضريبة أوروبية على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 08:16 صباحا
«إكسون موبيل» تسعى لوقف ضريبة أوروبية على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة
شعار شركة «إكسون موبيل» الأميركية، (أرشيفية: ا ف ب)
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رفعت شركة الطاقة الأميركية العملاقة «إكسون موبيل»، دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لوقف العمل بضريبة جديدة فرضها التكتل؛ تستهدف الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وفق ما أفاد ناطق باسم الشركة.

ومع ارتفاع أسعار موارد الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر خطة تطاول شركات النفط والغاز والفحم الكبرى لدفع «مساهمة أزمة» عن أرباحها الكبيرة غير المتوقعة للعام 2022، حسب وكالة «فرانس برس».

ولاحقًا، حددت المفوضية المساهمة بنسبة 33% على أرباح العام 2022، وهي أعلى بأكثر من 20% من متوسط الضريبة عن الفترة بين العامين 2019 و2021.

وحرصت المفوضية على عدم استخدام كلمة «ضريبة» عند اعتماد الإجراء في نهاية سبتمبر، لأن فرض أي بند ضريبي جديد على المستوى الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

طعن أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ
ورغم ذلك تقدمت الشركات الألمانية والهولندية التابعة لـ«إكسون موبيل»، الأربعاء، بطعن في هذا الإجراء الجديد أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ.

وسجلت الشركة الأميركية أرباحًا بلغت 37.6 مليار دولار خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2022، وخلال اجتماع مع المستثمرين في أوائل ديسمبر، قدر المدير المالي لشركة إكسون موبيل أن تكلف ضريبة الاتحاد الأوروبي المجموعة «أكثر من ملياري دولار».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن هدد بفرض ضريبة مماثلة على أرباح شركات الطاقة بسبب ما أسماه «التربح من الحرب»، لكن المشروع لم ير النور حتى الآن.

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