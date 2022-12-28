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بفضل استقرار الدولار.. انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 08:16 مساء
بفضل استقرار الدولار.. انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في 6 أشهر
سبائك ذهب. (الإنترنت)
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هبط الذهب الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية وذلك بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 1226 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1804.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو يوم الثلاثاء. كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1811.60 دولار للأوقية، وفق «رويترز».

استقرار عائدات سندات الخزانة الأميركية 
واستقر مؤشر الدولار كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

-  أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
- الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار

وزاد الذهب نحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

 الفرصة البديلة لحيازة الذهب
ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وينتظر المستثمرون الآن تقرير مبيعات المنازل الأميركية الذي من المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة الأميركية الذي يصدر يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.89 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.6% إلى 1026.42 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.4% إلى 1803.35 دولار للأوقية.

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