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أسعار النفط ترتفع في ظل توقعات بزيادة الطلب على الوقود بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 08:22 صباحا
أسعار النفط ترتفع في ظل توقعات بزيادة الطلب على الوقود بالصين
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، على أمل انتعاش الطلب على الوقود مع استمرار الصين في تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، رغم مخاوف الركود واستئناف العمل في بعض محطات الطاقة الأمريكية التي أغلقت في وقت سابق بسبب عواصف الشتاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم فبراير 9 سنتات أو 0.1% إلى 84.42 دولار للبرميل، وزاد الخام الأميركي 10 سنتات أو 0.1% إلى 79.63 دولار للبرميل، ووسط مزاج السوق المتفائل، سجل كلا المؤشرين القياسيين أعلى مستوى لهما في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز».

آمال بزيادة الطلب في الصين
وتأتي الآمال في زيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، في الوقت الذي يتحرك فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو إعادة فتح حدوده الشهر المقبل بعد ثلاث سنوات من القيود الصارمة على الحركة والشركات لمواجهة «كورونا». وتعرضت المستشفيات الصينية لضغوط شديدة بسبب ارتفاع عدد الإصابات، حيث تتجه البلاد نحو علاج الفيروس على أنه وباء.

كما تعززت الأسعار بفعل الأنباء التي تفيد بأن روسيا تهدف إلى حظر مبيعات النفط اعتبارا من الأول من فبراير إلى الدول التي تلتزم بحد أقصى لأسعار مجموعة السبع، المفروض في الخامس من ديسمبر الجاري، وفقًا لمرسوم صادر عن الرئيس فلاديمير بوتين.

في حين عادت مصافي النفط في الولايات المتحدة لاستئناف العمليات بعد توقف بسبب عاصفة ثلجية، وهو انتعاش سيمتد حتى يناير المقبل في بعض الحالات. وتعطل الإنتاج بسبب انفجار في القطب الشمالي أدى إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد، وتوقف إنتاج النفط والغاز من نورث داكوتا وتكساس.

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