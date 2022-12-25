«فرانس برس»: أصحاب الشركات البريطانية يعانون تداعيات «بريكست» بعد مرور عامين

القاهرة - بوابة الوسط

بعد حوالي عامين على خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي، ما زالت هذه الخطوة تترك وقعًا مريرًا على العديد من الشركات البريطانية.

يقول أدريان هانراهان المدير العام لـ«روبنسون براذرز»، وهو مصنع صغير للمنتجات الكيميائية في برمنغهام في وسط إنجلترا يُعتبر الاتحاد الأوروبي سوقًا رئيسية له، إن خروج بريطانيا هو «مجرد تكاليف، تكاليف والمزيد من التكاليف، من دون أي فائدة»، بحسب «فرانس برس».

لا تكمن المشكلة في الرسوم الجمركية التي أُلغيت إلى حد كبير بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين لندن وبروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل تكمن في كمية المعاملات الورقية المرتبط بعودة الضوابط الحدودية، ولو جزئيًا في الوقت الحالي.

ويضيف هانراهان إلى «فرانس برس» «أضفنا على الأرجح 25 في المئة إلى تكاليف إدارتنا، فقط للتعامل مع الشكليات والإجراءات المتغيرة لإدخال وإخراج السلع من الاتحاد الأوروبي».

تصدير حوالي 70% من الإنتاج

توظف الشركة 265 شخصًا وتصنع منتجات كيميائية للعديد من القطاعات، من صناعة الأدوية إلى صناعة الأغذية والإلكترونيات والسيارات. ويجري تصدير حوالي 70% من الإنتاج، وأكثر من النصف إلى القارة الأوروبية.

يعتبر هانراهان أنه «إذا كانت شركتك لا تجري أعمالًا تجارية مع الاتحاد الأوروبي، فيمكنك أن تنظر إلى خروج بريطانيا من التكتل على أنه أمر جيد»، لكن بالنسبة للعديد من الشركات التي تقوم بأعمال تجارية مع هذا الجار الكبير، فإن «الأمر أكثر صعوبة».

- سوناك: أولويتي الأولى معالجة الوضع الاقتصادي في بريطانيا

- بريطانيا تستعد للكشف عن موازنة جديدة تنذر بالعودة إلى التقشف

لم يكن دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منخفضا في المملكة المتحدة كما هو في الوقت الحالي. يعتقد أقل من ثلث البريطانيين أنه كان القرار الصحيح وفقًا لاستطلاع أجراه معهد يوغوف أخيرًا، على الرغم من الجهود المتكررة التي بذلتها حكومة المحافظين للترويج لفوائده.

يقول الباحث في كلية لندن للاقتصاد نيخيل داتا إن البلاد «لم تشهد قط مثل هذا الاضطراب الكبير في العلاقات التجارية العميقة». ويضيف أن الاتفاقات الموقعة مع دول أخرى، مثل تلك التي تضعها السلطة التنفيذية مع أستراليا في الكثير من الأحيان، ليس لها سوى تأثير «ضئيل».

تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد

يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن «بريكست» أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي بات اليوم على حافة الانكماش، وذلك من خلال خنق التجارة الخارجية أو الاستثمار التجاري أو عن طريق التسبب في انخفاض الجنيه الاسترليني، مما أدى إلى تفاقم التضخم الذي يقترب حاليا من 11% ويسبب أزمة خطيرة في كلفة المعيشة.

يقول خبير الاقتصاد في كينغز كولدج، جوناثان بورتس، ردًا على سؤال «هناك درجة معقولة من الإجماع على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلّص التجارة الخارجية لبريطانيا بنحو 10-15 في المئة مقارنة بسيناريو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

ليست «روبنسون براذرز» وحدها التي تكافح عواقب «بريكست»، إذ إن أكثر من نصف الشركات تكافح للتكيّف مع القواعد الجديدة، وفقًا لغرف التجارة البريطانية.