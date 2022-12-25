روسيا: إنتاج النفط سيصل إلى 500 مليون طن في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «تاس» الرسمية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في العام 2023.

وذكر نوفاك أن روسيا ستنتج مثل هذه الكميات حتى في ظل الحظر النفطي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر، وبعد إجراء مماثل بشأن المنتجات النفطية يبدأ العمل به في الخامس من فبراير، وفق «رويترز».

موسكو تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 برميل يوميًا

وأعلن نوفاك، الجمعة، أن موسكو قد تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 إلى 700 ألف برميل يوميًا مطلع 2023، ردًّا على اعتماد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا سقفًا لأسعار النفط الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن نوفاك المكلف بملف الطاقة، قوله «مطلع العام المقبل، قد نقوم بتخفيض الإنتاج بين 500 و700 ألف برميل في اليوم، وهذا يعني بالنسبة لنا بين 5 و7%».

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وفي مطلع ديسمبر، اتفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارًا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحد من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارًا أو أقل، وإذا تخطى السعر هذه العتبة، فيحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا (كالشحن والتأمين وغيرهما).