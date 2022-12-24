مصر: نسعى لمعدل نمو 5.5% في العام المالي 2023 - 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها تسعى إلى تسجيل معدل نمو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، مع تحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو ٢٪ في المتوسط.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصرية في بيان، إن ذلك الهدف يأتي «رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة»، مشيرة إلى اعتزامها وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، حسب صفحتها على موقع «فيسبوك».

الحكومة تستهدف تراجع المديونية الحكومية إلى أقل من 80%

كما وضعت الحكومة تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من ٨٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية ٢٠٢٧، هدفًا لها.

وأصدرت وزارة المالية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وأشارت إلى «الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي تفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل».

مصر: التحديات العالمية لن تعرقل الارتقاء بالخدمات

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن التحديات الاقتصادية العالمية لن تعرقل «تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع استهداف التوزيع العادل لاعتمادات الموازنة».

ووفق الوزارة، يركز مشروع موازنة العام المالى الجديد على: الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين.

وأكدت الوزارة استكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.