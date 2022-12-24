النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن الإمدادات

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما سجل برنت زيادة بنحو 3 دولارات بنهاية تعاملات الجمعة، بعد حديث موسكو عن تخفيض إنتاج الخام ردًا على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي.

وارتفع خام برنت 2.94 دولارًا أو ما يعادل 3.6% عند التسوية إلى 83.92 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.7% إلى 79.56 دولارًا للبرميل عند التسوية، بحسب وكالة «رويترز».

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفًا لأسعار الخام الروسي، وفقًا لمتعاملين وحسابات «رويترز».

روسيا قد تخفض إنتاج النفط

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك للتلفزيون الرسمي، الجمعة، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7% مطلع 2023، ردًا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

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وقد ينخفض الطلب على النفط الخام وإنتاجه خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن عاصفة شتوية هائلة تجتاح مساحة واسعة من الولايات المتحدة، فيما جرى إغلاق أكبر مصافي التكرير الأميركية بسبب البرد القارس، بينما تم وقف عمليات إنتاج في تكساس ونورث داكوتا.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين والديزل منخفض الكبريت 5%، توقعًا لانخفاض إنتاج مصافي التكرير وزيادة الطلب على وقود التدفئة.