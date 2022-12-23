«شل» تعلن التزامها بدفع 15 مليون يورو تعويضات لمزارعين نيجيريين

القاهرة - بوابة الوسط

ستدفع شركة شل 15 مليون يورو تعويضات لمزارعين نيجيريين عن تسرّب نفط، تسبب في تلوث خطير بثلاث قرى في دلتا النيجر، وفق ما أفادت شركة النفط العملاقة ومنظمة «ميليوديفينسي» الجمعة.

وقضت محكمة هولندية العام 2021 بأن شل مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن تسرّبات في نيجيريا وأمرت الشركة بدفع تعويض في الدعوى القضائية طويلة الأمد التي رفعها أربعة مزارعين نيجيريين، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت شركة النفط العملاقة في بيان، «تفاوضت شل وميليوديفينسي على اتفاق لفائدة مجتمعات أوروما وغوي وإيكوت أدا أودو في نيجيريا التي تأثرت بأربع تسربات نفطية حدثت بين العامين 2004 و2007».

وقالت الشركة إنها «ستدفع مبلغ 15 مليون يورو لصالح المجتمعات والمشتكين الأفراد»، موكدة أن هذا الاتفاق الذي لا يمكن اعتباره على أنه «إقرار بالمسؤولية»، يسوّي جميع المطالبات ويضع حداً لجميع النزاعات المعلقة المتّصلة بالتسربات.