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روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بين 500 و700 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 11:46 صباحا
روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بين 500 و700 ألف برميل يوميا
خزان نفط روسي (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن موسكو قد تخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 إلى 700 ألف برميل يوميًا مطلع 2023، ردّا على اعتماد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا سقفًا لأسعار النفط الروسي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن نوفاك المكلف بملف الطاقة، قوله «مطلع العام المقبل، قد نقوم بتخفيض (الإنتاج) بين 500 إلى 700 ألف برميل في اليوم، وهذا يعني بالنسبة لنا بين 5 و7%»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي مطلع ديسمبر، اتفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارًا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرا، بهدف الحد من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.

- سقف النفط الروسي أمام اختبار أسواق الطاقة العالمية

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارًا أو أقل، وإذا تخطى السعر هذه العتبة، فيحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرا (كالشحن والتأمين وغيرهما).

تجفيف جزء من العائدات الطائلة
والهدف المعلن من هذا التدبير العقابي الجديد هو تجفيف جزء من العائدات الطائلة التي تجنيها موسكو من بيع المحروقات وبالتالي خفض قدرتها على تمويل تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وبعد بضعة أيام من تحديد سقف لأسعار النفط الخام الروسي، دان الرئيس فلاديمير بوتين «القرار الغبي» للغرب، وهدد «بخفض الإنتاج (...) إن دعت الحاجة».

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