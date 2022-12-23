النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط توقعات بانخفاض صادرات الخام الروسية من منطقة البلطيق خلال الشهر الجاري، ما يهدئ المخاوف من أن تؤدي عاصفة شتوية عاتية في الولايات المتحدة للقضاء على نمو الطلب على الوقود في موسم العطلات.

وارتفع خام برنت 88 سنتا، بما يعادل 1.1%، إلى 81.86 دولارًا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.2%، إلى 78.41 دولارًا للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر الحالي، مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفًا لأسعار الخام الروسي، وفقًا لمتعاملين وحسابات «رويترز».

وقال إدوارد مويا، المحلل في أواندا، «أسعار الخام أعلى إذ يركز المتعاملون في الطاقة على استجابة موسكو للحد الأقصى لأسعار النفط الروسي، دون التركيز كثيرًا على إلغاء آلاف الرحلات الجوية التي ستعطل السفر في العطلات».

إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية

وتقرر إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية في الولايات المتحدة على مدار يومين بسبب العاصفة الشتوية، بالتزامن مع موسم السفر لقضاء العطلات، الذي يتوقع البعض أن يكون الأكثر ازدحامًا على الإطلاق.

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وقد تؤدي العاصفة الثلجية لتغيير خطط أصحاب السيارات للسفر بها في عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مما يحد من استهلاك البنزين.

ومع ذلك، قد يرتفع الطلب على زيت التدفئة إذ من المتوقع أن يتسبب الطقس القاسي في انقطاع التيار الكهربائي.

خيبة أمل المسافرين

وقال مويا: «ستؤدي العاصفة الثلجية إلى خيبة أمل الكثيرين من المسافرين، لكنها تظهر أننا نقترب من سلوكيات السفر العادية».

ويتجه برنت والخام الأمريكي لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، بدعم من توقعات انتعاش الطلب على النفط في الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم.

ولكن زيادة إصابات كوفيد-19 في البر الرئيسي للصين، والمخاوف حيال الرفع الجديد لأسعار الفائدة في العالم، والركود الذي يحد من استهلاك الوقود كلها عوامل أدت لكبح مكاسب أسعار النفط.

وقال مويا «لا يزال التفاؤل قويًا بأن إعادة الفتح (في الصين) ستستمر وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب».