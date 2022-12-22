  • Alwasat News
Atwasat

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 11:08 مساء
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، 26 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، تقديم شريحة جديدة من المساعدات للأردن بقيمة 343 مليون دولار، بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم الجاري.

وترفع هذه الشريحة إلى 1,7 مليار دولار (أي 1,27 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020.

توقعات النمو والتضخم
ولفت الصندوق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل من المتوقع، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو 2,7% للسنة المالية 2022-23 مقابل 2,4% متوقعة سابقًا، مع احتواء التضخم نسبيًا في ظل السياق الدولي ليصل إلى 4,4%.

وقدر نائب المديرة العامة كينجي أوكامورا، في بيان، أن «الانتعاش مستمر بفضل جهود السلطات. وبالنسبة للمستقبل، يجب أن تظل القرارات مركزة على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الفئات الأشد فقرًا، مع القيام بإصلاحات لتحسين التوظيف والنمو والقدرة التنافسية».

مساعدات أميركية للأردن
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نهاية نوفمبر تخصيص مساعدات تزيد على 845 مليون دولار للأردن عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كما تعهدت في سبتمبر بمنحه مساعدة مالية بقيمة إجمالية قدرها 10,15 مليار دولار حتى عام 2029.

يواجه الأردن وضعًا اقتصاديًا صعبًا مع معدل بطالة بلغ 22,6% عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50%.

وتجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الصغير الذي تضرر بشدة من تدفق اللاجئين السوريين مع افتقاره إلى الموارد الطبيعية واعتماده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من صندوق النقد الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية

الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ وهـ»

مؤسسة النفط تصدر بيانا توضيحيا بشأن نسبة «إيني» في غاز المنطقتين البحريتين «أ ...
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أردوغان يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثالثة خلال 2022
أردوغان يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثالثة خلال...
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة ...
برلمان البرازيل يوافق على نفقات استثنائية طلبتها حكومة لولا
برلمان البرازيل يوافق على نفقات استثنائية طلبتها حكومة لولا
وزارة التجارة الأميركية ترفع تقديرات النمو للربع الثالث إلى 3.2% على أساس سنوي
وزارة التجارة الأميركية ترفع تقديرات النمو للربع الثالث إلى 3.2% ...
«ديكود 39»: اكتشاف بئر الغاز «زيوس 1» في شرق المتوسط يبرز دور إيطاليا كقائد
«ديكود 39»: اكتشاف بئر الغاز «زيوس 1» في شرق المتوسط يبرز دور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف ......
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل......
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار...
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 ......
المزيد
مصر: قناة السويس ليست للبيع
مصر: قناة السويس ليست للبيع...
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار...
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
«ديكود 39»: اكتشاف بئر الغاز «زيوس 1» في شرق المتوسط يبرز دور إيطاليا كقائد
«ديكود 39»: اكتشاف بئر الغاز «زيوس 1» في شرق المتوسط يبرز ......
وزارة التجارة الأميركية ترفع تقديرات النمو للربع الثالث إلى 3.2% على أساس سنوي
وزارة التجارة الأميركية ترفع تقديرات النمو للربع الثالث إلى ......
المزيد