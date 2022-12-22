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أردوغان يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثالثة خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 02:33 مساء
أردوغان يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثالثة خلال 2022
بائع في سوق التوابل في مدينة اسطنبول التركية، 6 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا التي تواجه تضخما زاد عن 84 % على مدى سنة، للمرة الثالثة هذا العام ليصل إلى 8 آلاف و500 ليرة تركية (حوالى 455 دولارا) اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعيش أكثر 40 % من الاتراك بالحد الأدنى للأجور. وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 2826 ليرة تركية نهاية ديسمبر 2021 أي اقل من 300 دولار في تلك الفترة.

الأتراك بدأوا العام 2022 بـ 4253 ليرة كحد أدنى
ورفع الحد إلى 4253 ليرة تركية في يناير الماضي، ومن ثم إلى 5500 في يوليو وهو مستوى غير كاف للعيش في المدن الكبرى مثل اسطنبول.

وقال أردوغان ان البلاد تمر بمرحلة دقيقة قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في الربيع المقبل. ووعد بتراجع سريع للتضخم اعتبارا من نهاية الشهر الجاري. وأضاف: «نحن عازمون على خفض التضخم بنسبة 20 % بحلول نهاية السنة المقبلة».

النقابات تريد 9500 ليرة حدا أدنى للأجور
وفي وقت سابق، طالبت النقابات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9500 ليرة تركية في الشهر إلا أن أردوغان أشار إلى أنه تعذر التوصل إلى اتفاق.

وأوضح: «بعد سلسلة من اللقاءات لم يتوصل الموظفون وأصحاب العمل ألى اتفاق على المبلغ»، معتبرا أن «التسوية معقولة».

تراجع الأسعار في تركيا خلال نوفمبر
وتباطأ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في تركيا في نوفمبر للمرة الأولى منذ مايو 2021 مع تسجيله 84.4 % بمعدل سنوي في مقابل 85.5 % في الشهر السابق وفق البيانات الرسمية.

لكن مجموعة من خبراء الاقتصاد المستقلين رأوا أن نسبة التضخم الفعلية أكثر بمرتين في حين فقدت العملة التركية حوالى 30 % من قيمتها خلال السنة المنصرمة.

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