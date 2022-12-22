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إلغاء مئات رحلات القطارات السريعة في فرنسا بسبب إضراب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 08:34 صباحا
إلغاء مئات رحلات القطارات السريعة في فرنسا بسبب إضراب
عمال يضربون في فرنسا. (أرشيفية: الإنترنت)
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يحاول نحو 200 ألف مسافر إنقاذ عطلة عيد الميلاد في فرنسا، بعد إلغاء رحلات قطاراتهم بسبب إضراب جديد للمراقبين، انتقدته الشركة الوطنية للسكك الحديد والحكومة لعدم رضاهم عن زيادة الراتب الممنوحة بنسبة 12% على عامين.

وستسير شركة السكك الحديد قطارين فقط من أصل ثلاثة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث يتعلق الإلغاء تقريبا بشبكة القطارات السريعة حصرا، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت إن بإمكان المسافرين الذين ألغيت رحلتهم تغيير موعد تذكرتهم بدون دفع فرق السعر. إلا أن غالبية القطارات العاملة ممتلئة بالفعل.

ويثير موقف المراقبين الذين دعوا إلى هذا الإضراب عبر موقع «فيسبوك»، استياء إدارة شركة السكك الحديد التي اشارت إلى أن زيادات الأجور تمثل 12% على مدى عامين.

وجدد الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فانيشيه، موقفه الأربعاء، إذ وصف العام الماضي، الإضراب في أوقات الأعياد بأنه «فضيحة» معتبرا أن الأمر «غير مقبول». وقال الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران «في عيد الميلاد، لا نضرب».

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