إندونيسيا تخطط لتعليق صادراتها من خام الألومنيوم في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الأربعاء أن إندونيسيا ستعلق صادراتها من البوكسيت العام المقبل وكشف إجراءات جديدة لتشجيع معالجة المواد الخام في الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وكانت البلاد في 2020 خامس أكبر منتج في العالم لهذا الخام المستخدم في صناعة الألومنيوم، وتستخرج 21 مليون طن منه بحسب المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية، تصدر الجزء الأكبر منها إلى الصين، وفق «فرانس برس».

وقال ويدودو للصحفيين «اعتبارًا من يونيو 2023، ستفرض الحكومة حظراً على صادرات خام البوكسيت وتوسع معالجة وتكرير البوكسيت في البلاد». وتريد جاكرتا أن تطبق ذلك على تطوير شبكة لمعالجة النيكل في الأرخبيل الذي علقت البلاد صادراته في 2020.

استثمارات كبيرة لبناء مصانع لمعالجة النيكل

وحصلت الدولة الغنية بالموارد على استثمارات كبيرة لبناء مصانع لمعالجة النيكل، معظمها من الصين. وقال ويدودو إن «الحكومة تواصل تشجيع معالجة الموارد الطبيعية محليا»، مؤكدا أنه «سيتم تقليص صادرات المواد الخام وسيستمر تطوير صناعات معالجة المواد الخام».

- بايدن يناشد «كونغرس» التدخل لمنع إضراب لعمال السكك الحديدية

- بعد طلب بايدن.. «كونغرس» يتدخل لمنع إضراب عمال السكك الحديدية

وتخوض إندونيسيا، التي تمتلك أكبر احتياطات من النيكل في العالم نزاعا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي منذ تعليق تصدير هذا المعدن الأساسي لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو الهواتف المحمولة.

واتهم هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا باتباع سياسة حمائية بسبب تبنيه تدابير لتثبيت الإمدادات والأسعار في سوقه المحلية. وخلال العام الجاري، علقت جاكرتا موقتًا صادرات الفحم وزيت النخيل قبل أن تستأنفها.