بوتين يدشن حقل غاز ضخمًا في سيبيريا لإمداد الصين

القاهرة - بوابة الوسط

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا، الأربعاء، استغلال حقل غاز كوفيكتا الضخم في سيبيريا، مما يسمح بزيادة الصادرات إلى الصين في أوج أزمة بين موسكو والغرب.

وقال بوتين: «نطلق حقل كوفيكتا الفريد من نوعه للغاز ومكثفاته، وهو الأكبر في شرق سيبيريا. احتياطياته القابلة للاستخراج تبلغ 1.8 تريليون متر مكعب من الغاز»، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أنه جرى إنشاء خط أنابيب بطول 800 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي، وقال: «بذلك سيجري تشغيل أهم طريق لنقل الغاز لدينا على كامل طوله الذي سيتجاوز 3000 كيلومتر». وأكد بوتين أن إطلاق حقل كوفيكتا سيضمن إمدادات موثوقا بها للشركاء الأجانب وسيشكل حافزا لتنمية المناطق الشرقية من روسيا.

تقلص صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا

وتقلصت صادرات روسيا من الطاقة إلى أوروبا منذ فرض العقوبات الغربية عليها، بعد أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير، فيما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة»، منذ ذلك الحين، غيرت روسيا مسار تدفقات الطاقة، وأيضًا التسويات بالعملات الأجنبية صوب آسيا.

والشهر الماضي، نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده تبحث إمكانية إطلاق «اتحاد غاز» مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة، من بينها الصين.

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وارتفعت حصة عملات ما تصفها موسكو بالدول الصديقة، وعلى رأسها اليوان الصيني، إلى 31% من تجارة سوق الصرف الأجنبي الروسية، وانخفضت حصة تداول زوج الدولار والروبل إلى أدنى مستوى تاريخي في أكتوبر، وفقًا للبنك المركزي. وقال نوفاك إن جميع مدفوعات الغاز الروسي المورد للصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا تتم باليوان والروبل.