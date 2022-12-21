  • Alwasat News
Atwasat

المغرب يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 10:32 صباحا
المغرب يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تظاهرة احتجاج على ارتفاع الأسعار في الرباط، 4 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قرر المغرب رفع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام بـ0.5 نقطة ليبلغ معدل 2.50% لتحقيق استقرار الأسعار في ظل تضخم قياسي، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، مؤكدًا أيضًا تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال «بنك المغرب» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن مجلسه الإداري قرر «رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50%»، وذلك من أجل «تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار».

ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لمجمل العام 2022 مستوى قياسيا (6.6%) مقارنة مع العام الماضي (1.4%)، وفق تقديرات المصرف المركزي، «مدفوعًا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود». 

- «المركزي» المغربي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب
وعانى المغرب هذا العام من ارتفاع أسعار هذه المواد بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيرات الجائحة، علما بأنه يعتمد على الخارج لضمان حاجته من المحروقات، وأثرت هذه الارتفاعات على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصًا، وأدت أيضًا إلى احتجاجات منظمات نقابية وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة.

وسبق أن رفع المصرف المركزي نهاية سبتمبر سعر الفائدة إلى 2%، فيما يتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل إلى 3.9%.

بالموازاة أكد المصرف توقعات سابقة بتباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام إلى حوالي 1.1 بالمئة فقط، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15% بالأساس. 

وعانى القطاع الزراعي، الذي لا يزال أداؤه مهمًا في الاقتصاد المغربي، من جفاف استثنائي هذا العام، ويتوقع أن يتسارع النمو في العام المقبل ليصل معدل 3%، على افتراض أداء جيد للقطاع الزراعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)

حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط

بحضور أمهاتهم.. ملك المغرب يمنح لاعبي المنتخب «وسام العرش» بدرجة ضابط
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية

استمرار فعاليات «نور سبها» الثقافية فى دورتها الثانية
واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل

واشنطن: «طالبان» أفرجت عن أميركيين اثنين بدون مقابل
تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها

تقرير: أوروبا تشهد موجة إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا في تاريخها
عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة

عقيلة صالح يدعو إلى استئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري بمجلسي النواب ...
حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان

حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان
مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في أفريقيا

مع التدافع الأوروبي على مصادر الطاقة.. ليبيا تمتلك ثاني أطول شبكة أنابيب غاز في ...
وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة

وفاة أسير فلسطيني تفجر إضرابات وتظاهرات بالضفة الغربية وغزة
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟

هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
مونديال قطر حسن الختام

مونديال قطر حسن الختام
صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة

صدور حكم بإعدام 17 متهمًا بالانضمام لـ«داعش» وارتكاب جرائم في صبراتة
تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق الأمير هاري

تفاصيل جديدة حول رحلة «مشبوهة» لعسكريين بريطانيين سابقين إلى ليبيا.. يقودهم صديق...
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تدعو إلى استئناف المباحثات بين تونس وصندوق النقد الدولي
فرنسا تدعو إلى استئناف المباحثات بين تونس وصندوق النقد الدولي
بنك إنجلترا يكشف أولى العملات الورقية بصورة الملك تشارلز الثالث
بنك إنجلترا يكشف أولى العملات الورقية بصورة الملك تشارلز الثالث
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين
صندوق النقد يصادق على برنامج لتمكين أوكرانيا من تلقي مساعدات مالية
صندوق النقد يصادق على برنامج لتمكين أوكرانيا من تلقي مساعدات ...
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا ......
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف ......
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل......
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار...
المزيد
المغرب يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم
المغرب يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم...
تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% خلال آخر 4 أشهر
تراجع استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 20% خلال آخر 4 أشهر...
100 ألف موظف غادروا القطاع الرقمي في روسيا
100 ألف موظف غادروا القطاع الرقمي في روسيا...
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟
هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟...
صندوق النقد يصادق على برنامج لتمكين أوكرانيا من تلقي مساعدات مالية
صندوق النقد يصادق على برنامج لتمكين أوكرانيا من تلقي مساعدات......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط