المغرب يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

القاهرة - بوابة الوسط

قرر المغرب رفع سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام بـ0.5 نقطة ليبلغ معدل 2.50% لتحقيق استقرار الأسعار في ظل تضخم قياسي، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، مؤكدًا أيضًا تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال «بنك المغرب» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن مجلسه الإداري قرر «رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50%»، وذلك من أجل «تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار».

ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لمجمل العام 2022 مستوى قياسيا (6.6%) مقارنة مع العام الماضي (1.4%)، وفق تقديرات المصرف المركزي، «مدفوعًا بالأساس بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود».

- «المركزي» المغربي يرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب

وعانى المغرب هذا العام من ارتفاع أسعار هذه المواد بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيرات الجائحة، علما بأنه يعتمد على الخارج لضمان حاجته من المحروقات، وأثرت هذه الارتفاعات على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصًا، وأدت أيضًا إلى احتجاجات منظمات نقابية وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة.

وسبق أن رفع المصرف المركزي نهاية سبتمبر سعر الفائدة إلى 2%، فيما يتوقع تراجع معدل التضخم العام المقبل إلى 3.9%.

بالموازاة أكد المصرف توقعات سابقة بتباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام إلى حوالي 1.1 بالمئة فقط، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15% بالأساس.

وعانى القطاع الزراعي، الذي لا يزال أداؤه مهمًا في الاقتصاد المغربي، من جفاف استثنائي هذا العام، ويتوقع أن يتسارع النمو في العام المقبل ليصل معدل 3%، على افتراض أداء جيد للقطاع الزراعي.