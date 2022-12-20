هل تكون الولايات المتحدة في مقدمة مصدري النفط الخام في 2023؟

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت الولايات المتحدة قوة عالمية لتصدير النفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية ، لكن الصادرات لم تتجاوز وارداتها منذ الحرب العالمية الثانية، لكن وكالة «رويترز» تقول إنه يمكن أن يتغير هذا العام المقبل.

وسجلت مبيعات الخام الأميركي لدول أخرى الآن مستوى قياسيًا بلغ 3.4 مليون برميل يوميًا ، مع صادرات بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا من المنتجات المكررة مثل البنزين ووقود الديزل. كما تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال ، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في السنوات القادمة.



لكن الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل من الخام يوميا ، وهو الأكبر في العالم ، ولم يتجاوز إنتاجها 13 مليون برميل يوميا. حتى وقت قريب ، كانت فكرة أنه لن يكون سوى مستورد كبير للنفط حمقاء، وفق وكالة «رويترز».

بيانات الحكومة الأميركية

في الشهر الماضي ، أظهرت بيانات الحكومة الأميركية أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميًا ، وهو أدنى مستوى منذ بدء حفظ الأرقام القياسية في عام 2001. وهو انخفاض حاد عما كان عليه قبل خمس سنوات ، عندما استوردت الولايات المتحدة أكثر من 7 ملايين برميل يوميًا. برميل يوميا.

العوامل التي تغيرت هذه المعادلة هذا العام تشمل العقوبات التي تضر بصادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي بعد غزوها لأوكرانيا ، وإطلاق واشنطن الهائل للنفط من احتياطيات الطوارئ لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين.

قال روهيت راثود ، محلل السوق في شركة Vortexa المتخصصة في الطاقة ، «لقد حفز الغزو الروسي لأوكرانيا طلبًا جديدًا على الطاقة الأميركية، وينبغي أن يدفع صادرات النفط فوق الواردات في أواخر العام المقبل بافتراض تسارع إنتاج النفط الصخري».



تحتاج الولايات المتحدة لتصبح مصدرا صافيا للنفط الخام إما إلى زيادة الإنتاج أو تقليص الاستهلاك. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الأميركي على النفط بنسبة 0.7% إلى 20.51 مليون برميل يوميا العام المقبل ، وهذا يعني أن الإنتاج يجب أن يرتفع.

تنتج الولايات المتحدة بالفعل نفطًا أكثر من أي دولة أخرى في العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا. تتقادم حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة وكان نمو الإنتاج هذا العام بطيئًا. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي إلى مستوى قياسي يبلغ 12.34 مليون برميل يوميًا العام المقبل – لكن فقط إذا كانت الأسعار مربحة بما يكفي لتشجيع المنقبين على النفط على ضخ المزيد.

تعويض خسارة النفط الروسي

قالت شركة تحليلات البيانات Kpler إن شركات التكرير الأوروبية اقتنصت الدرجات الأميركية لتعويض خسارة النفط الروسي، ومع تخفيضات الخام الأمريكي العميقة على المعايير العالمية ، زادت مصافي التكرير الآسيوية مشترياتها إلى 1.75 مليون برميل يوميًا.ويسارع مشغلو محطات التصدير إلى تعزيز قدراتهم لتقديم خدمة أفضل للناقلات العملاقة التي يمكنها حمل أكثر من مليوني برميل من النفط.



قال شون ستروبريدج ، الرئيس التنفيذي لأكبر منشأة لتصدير النفط في الولايات المتحدة ، ميناء كوربوس كريستي: «لقد أثبتت روسيا أنها مورد غير موثوق به». «هذا يخلق حقًا فرصة رائعة للمنتجين الأميركيين والطاقة الأميركية». وقال ستروبريدج إن «كوربوس كريستي قد تشهد زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في الصادرات العام المقبل، علاوة على شحنات الربع الثالث القياسية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأخير».

ويقول المحللون إن صافي الصادرات قد ينخفض ​​تدريجيًا إذا وقعت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم في حالة ركود ، مما يعيق الطلب ، وإذا أدى المزيد من تخفيف العقوبات على النفط الخام الفنزويلي إلى تعزيز شحنات ذلك البلد.

الغاز الطبيعي المسال يضرب الرقم القياسي

أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من عام 2022 ، متجاوزة قطر وأستراليا ، على خلفية الطلب من أوروبا وارتفاع الأسعار. قال مات سميث ، المحلل في Kpler ، إن صادرات الغاز الطبيعي المسال ستستمر على الأرجح في الارتفاع حتى عام 2023 حيث تسارع أوروبا لإعادة ملء وحدات التخزين المستنفدة هذا الشتاء.

انخفضت صادرات منتجات التكرير بسبب إغلاق المصانع وانخفاض طلب المستهلكين. أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن الولايات المتحدة صدرت 3.1 مليون برميل يوميًا من الوقود في المتوسط ​​حتى سبتمبر من هذا العام ، انخفاضًا من 3.2 مليون برميل يوميًا في نفس الفترة من عام 2019.

وأظهرت بيانات كبلر أن أحد الاستثناءات لذلك كان الديزل حيث ارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات في يوليو تموز عند 1.3 مليون برميل يوميا. دفع الحظر الأوروبي القادم على الوقود الروسي شحنات الديزل إلى أوروبا إلى متوسط ​​330 ألف برميل يوميًا في أول 15 يومًا من ديسمبر ، أي أكثر من خمسة أضعاف المتوسط ​​الشهري حتى الآن هذا العام.