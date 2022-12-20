  • Alwasat News
Atwasat

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 10:34 صباحا
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين
مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

خفض البنك الدولي بشكل كبير، الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 على خلفية التباطؤ الناجم عن «كوفيد-19»، وأزمة العقارات.

ورأى البنك أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2.7 % ومن ثم 4.3 % العام المقبل. وخلال توقعاته السابقة في يونيو أعرب البنك الدولي عن قلقه حيال نمو الصين لكنه كان أكثر تفاؤلا من الآن مع 4.3% خلال 2022 و8.1 % في 2023، وفق وكالة «فرانس برس».

على الصعيد الصحي أحدثت الصين تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان في وسط البلاد نهاية العام 2019. ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، من دون تلقيح.

مخاطر تواجه النمو في الصين 
وشدد البنك الدولي على أن «آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة» ذاكرا خصوصا «المسار غير المؤكد للجائحة» و«سلوك الأسر والشركات».

وخوفا من الإصابة بـ«كوفيد» يلزم الكثير من الصينيين منازلهم الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها. وبموازاة ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني.

ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الإنتاج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات. وحذر البنك الدولي من أن «التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يتهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات 2024

ترامب يتهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات...
نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%

نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%
لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب

لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تصوت بشأن إطلاق ملاحقات جنائية بحق ترامب
الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»

الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي صلاح الحموري «جريمة حرب»
هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية

هولندا تقدم اعتذارات رسمية عن ماضي العبودية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية

بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الدوري الليبي بـ145 هدفا في 80 مباراة
بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة مارادونا في الجنة

بيليه يتقدم أساطير العالم في تهنئة ميسي والمغرب.. ورونالدو يتحدث عن فرحة ...
سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش

سبيلبرغ يبدي «أسفا حقيقيا» لتراجع أعداد أسماك القرش
مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة

مستخدمو «تويتر» يصوتون لصالح تنحي ماسك عن رئاسة المنصة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة

بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات ...
«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة

«ماسك» يستطلع آراء مستخدمي تويتر بشأن مستقبله في رئاسة الشركة
بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها

بعد انتظار 5 أعوام.. إجراء جراحات «قسطرة القلب» في سبها
أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها

أهمية إطارات الشتاء وكيفية استخدامها
«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب بمحاسبة صدام حفتر

«العفو الدولية» تتهم قوات تابعة للقيادة العامة بارتكاب جرائم حرب ..وتطالب ...
5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)

5 ميداليات لليبيا في أفريقية التجديف بمصر (صور)
طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل

طريقة صبغ الشعر باللون العنابي في المنزل
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم

شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سورية تتلقى شحنات قمح من القرم التي ضمتها روسيا.. وأوكرانيا تعترض
سورية تتلقى شحنات قمح من القرم التي ضمتها روسيا.. وأوكرانيا تعترض
أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في 2024
أبوظبي تستضيف المؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية في ...
عمال الشركات الأجنبية في فيتنام ضحايا تباطؤ الاستهلاك العالمي
عمال الشركات الأجنبية في فيتنام ضحايا تباطؤ الاستهلاك العالمي
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو ...
روسيا ترفض الإجراء الأوروبي بتحديد سقف لسعر الغاز
روسيا ترفض الإجراء الأوروبي بتحديد سقف لسعر الغاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا ......
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف ......
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل......
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار
«روسنفت» الروسية تسجل خسائر بقيمة 889 مليون دولار...
المزيد
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين...
بنك إنجلترا يكشف أولى العملات الورقية بصورة الملك تشارلز الثالث
بنك إنجلترا يكشف أولى العملات الورقية بصورة الملك تشارلز ......
فرنسا تدعو إلى استئناف المباحثات بين تونس وصندوق النقد الدولي
فرنسا تدعو إلى استئناف المباحثات بين تونس وصندوق النقد ......
روسيا ترفض الإجراء الأوروبي بتحديد سقف لسعر الغاز
روسيا ترفض الإجراء الأوروبي بتحديد سقف لسعر الغاز...
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة
الاتحاد الأوروبي يتفق على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط