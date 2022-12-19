روسيا ترفض الإجراء الأوروبي بتحديد سقف لسعر الغاز

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الكرملين، الإثنين، أن تحديد سقف لسعر الغاز إجراء غير مقبول، وذلك بعدما وافق عليه وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية «إنه انتهاك لعملية السوق لتحديد الأسعار»، مضيفًا أن «أي إشارة إلى تحديد سقف للأسعار هي أمر غير مقبول»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

واتّفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الإثنين على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وفق مسؤولين، فيما أعلنت وزيرة الطاقة المالطية ان السقف حُدّد عند 180 يورو للميغاواط ساعة.