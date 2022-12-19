3 % ارتفاعا في قطاع الائتمان في الصين بالربع الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الائتمان الصينية، اليوم الإثنين، أن قطاع الائتمان في الصين توسع بشكل مطرد في الربع الثالث من هذا العام، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا(.

وبلغت قيمة الأصول الائتمانية 21.07 تريليون يوان (حوالي 3.03 تريليون دولار أميركي) حتى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 3.08% على أساس سنوي، وانخفضت القيمة بنسبة 0.17% على أساس ربعي.

الاستثمار الائتماني

وفيما يتعلق بالاستثمار الائتماني، ذهب 26.33% من الأموال، وهي الحصة الأكبر على الإطلاق، إلى المؤسسات الصناعية والتجارية، مما يشير إلى استمرار دعم القطاع للاقتصاد الحقيقي.

وشكل الاستثمار في الأوراق المالية والسندات 4.31% و21.77% على التوالي، وحصل القطاع العقاري على 8.53% من إجمالي الاستثمار.