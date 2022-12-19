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أسعار النفط ترتفع مع تخفيف قيود «كورونا» في الصين وقرار أميركا إعادة شراء الخام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 08:22 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع تخفيف قيود «كورونا» في الصين وقرار أميركا إعادة شراء الخام
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، مع احتمال انتعاش الطلب، في ظل تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وقرار الولايات المتحدة إعادة شراء النفط لزيادة احتياطياتها الحكومية.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 74 سنتا ، أو 0.9%، إلى 79.78 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.03 دولار للبرميل، مرتفعا 74 سنتا، أو 1%، وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة الماضي، بعد تصريحات متشددة من البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية بشأن رفع أسعار الفائدة، التي أثارت مخاوف من احتمال خفضها، حسب وكالة «رويترز».

تفاؤل بشأن زيادة الاستهلاك في الصين
وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط، أول موجات من ثلاث موجات متوقعة لحالات «كورونا»، بعد أن خففت قيود التنقل.

وقالت المحللة في «سي إم سي ماركتس» تينا تنغ، «رغم ارتفاع الحالات، فإن التفاؤل والسياسة التيسيرية تعملان على تحسين توقعات الطلب على النفط».

وعادت الحياة مجددا إلى قطاع الطيران المتعثر في الصين، بعدما خففت القيود، حيث قفز متوسط ​​الطلب على وقود الطائرات بنسبة 75%، أو ما يقرب من 170 ألف برميل يوميا، في غضون أسبوعين، وفقا لشركة بيانات الأقمار يوم الجمعة الماضي، كما تخطط بكين لزيادة الرحلات الجوية بهدف استعادة متوسط ​​حجم رحلات الركاب اليومية في البلاد إلى 70% من مستويات 2019 بحلول السادس من يناير المقبل.

كما أدى إعلان وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، بدء إعادة شراء النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في فبراير من العام المقبل إلى دعم توقعات أسعار أقوى، وستكون هذه أول عملية شراء للولايات المتحدة منذ استهلاك 180 مليون برميل من المخزون هذا العام.

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