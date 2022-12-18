اتفاق في الاتحاد الأوروبي على إصلاح واسع لسوق الكربون

القاهرة - بوابة الوسط

توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إلى اتفاق على إصلاح واسع لسوق الكربون، يشكل الجزء الرئيسي من خطة المناخ الأوروبية.

وبعد محادثات شاقة استمرت حوالى 30 ساعة، أبرم مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الأحد، اتفاقًا لتعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون، على ما جاء في بيان للبرلمان.

ولتغطية انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون ينبغي على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (التعدين والأسمنت) في الاتحاد الأوروبي، أن تشتري «تراخيص تلويث» في السوق الأوروبية لحصص الانبعاثات التي استحدثت العام 2005 وتشمل 40% من انبعاثات القارة الأوروبية، ويتراجع إجمالي الحصص المحددة لكل دولة مع مرور الوقت لحثها على خفض انبعاثاتها، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ويهدف الإصلاح الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، إلى تعزيز الالتزامات في كل الاتجاهات لتكريس الأهداف الطموحة لخفض غازات الدفيئة في خطة المناخ الأوروبية.

تسريع وتيرة خفض الحصص

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسريع وتيرة خفض هذه الحصص ليصل إلى 62% بحلول 2030، مقارنة بمستويات 2005 (في حين كان الهدف السابق ينص على خفضها بنسبة 43%)، ويعني ذلك عمليًا أن على الصناعيين المعنيين إلزاما خفض انبعاثاتهم بنسبة 62%.

وستوسع سوق الكربون تدريجا لتشمل القطاع البحري وانبعاثات الرحلات الجوية بين الدول الأوروبية (التي ستلغى بشأنها الحصص المجانية المخصصة لها)، كذلك ستشمل السوق اعتبارا من 2028 مواقع حرق النفايات شرط أن تصدر عن بروكسل دراسة مؤيدة لذلك.

وفي مقابل فرض «ضريبة كربون» عند الحدود، سيلغي الاتحاد الأوروبي تدريجا حصص الانبعاثات المجانية الموزعة حتى الآن على الصناعيين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوروبا.

وسيلغى ما لا يقل عن 48,5% من «حقوق التلويث» المجانية هذه بحلول 2030 وستختفي كليا بحلول 2034، وكان هذا الجدول الزمني موضع مواجهة كبيرة بين النواب الأوروبيين والدول.