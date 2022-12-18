حرب أوكرانيا تهدد بـ«أزمة عمالة» في روسيا...

حذر بنك روسيا المركزي من أن استدعاء الكرملين للرجال من أجل القتال في أوكرانيا يحرم الاقتصاد من العمالة، وقد يضغط على معدلات التضخم، في وقت لم يغير البنك أسعار الفائدة للاجتماع الثاني، وفق وكالة «بلومبرغ».
أكد المركزي الروسي في بيان أن «نقص العمالة يتفاقم في قطاعات عديدة، وسط تداعيات التعبئة العسكرية الجزئية، ووسط هذه الظروف يزداد معدل نمو الأجور الحقيقي في هذه القطاعات وقد يتجاوز نمو معدل الإنتاجية».
الروبل الروسي يواصل الخسارة
وأبقى صناع السياسة النقدية على سعر الفائدة الأساسي عند 7.5%، واستمر الروبل الروسي بالخسارة عقب الإعلان عن القرار، وجرى تداوله أقل من 0.4% مقابل الدولار الأميركي عند الساعة 2:21 بعد الظهر بتوقيت موسكو.
أسفر قرار تعبئة 300 ألف رجل، بجانب الهجرة الجماعية للروس التي ترتبت عليه ندرة في العمالة بوقت اقترب فيه معدل البطالة فعلاً من أدنى مستوياته في التاريخ وتراجع التعداد السكاني.
أشار البنك المركزي الروسي، الجمعة، إلى أن «أسعار المستهلكين الحالية تنمو بوتيرة ضعيفة، كما أن طلب المستهلكين ضعيف، وفي هذه الأثناء تتفاقم المخاطر المعززة للتضخم وتتجاوز مخاطر التضخم»، لكن التهديدات المقبلة ستهيمن بصورة متنامية على جدول أعمال نابيولينا، التي أشارت سابقًا إلى أن للسياسة المالية التيسيرية باتت مقلقة.
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