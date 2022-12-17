أذربيجان تزود الاتحاد الأوروبي بالكهرباء بمعزل من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

ستزوّد أذربيجان الاتحاد الأوروبي بالكهرباء من خلال كابل بحري جديد، وفقاً لاتفاق تمّ توقيعه السبت في رومانيا ويهدف إلى تنويع موارد التكتّل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بوخارست «قررنا إدارة ظهورنا للوقود الأحفوري الروسي والالتفات نحو شركائنا الموثوقين في مجال الطاقة»، بحسب «فرانس برس».

افتتاح موقع البناء في سبتمبر 2023

لم يتمّ تحديد الإطار المالي والفنّي للاتفاق في البيان الذي نشره الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على هامش اجتماع بين مختلف الأطراف الموقّعة.

وينص الاتفاق على افتتاح موقع البناء في سبتمبر 2023 للتشغيل في أقرب وقت ممكن في العام 2029. ويبلغ طول الكابل 1195 كيلومتراً ويغمره البحر الأسود بالكامل تقريباً. ويجب أن يربط الكابل بين أذربيجان والمجر عبر جورجيا ورومانيا. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان «نستعدّ لبناء أطول كابل كهربائي بحري...».

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منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، يضاعف الاتحاد الأوروبي شراكاته الاستراتيجية مع دول منتجة مختلفة في محاولة لتقليل اعتماده على المحروقات الروسية.

«جسر جديد بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان»

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنّ الأمر مرتبط بـ«مساهمتنا في أمن الطاقة الأوروبي» وبـ«جسر جديد بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان». ويشكّل الكابل «طريقاً جديداً مليئاً بالفرص» بالنسبة لجورجيا «الدولة ذات الوجهة الأوروبية» والتي يمكن أن تصبح «مركزاً للطاقة»، وفقاً لفون دير لايين.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه سيجعل من الممكن نقل الكهرباء «إلى جيراننا مثل مولدافيا وأوكرانيا وسيُسهم في تحديث نظام الطاقة الأوكراني».

ويغطّي الاتفاق مجالات أخرى للتعاون، مثل «تقنيات الطاقة الجديدة» و«إنتاج الهيدروجين» و«توسيع البنية التحتية للنقل»، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الرومانية.