كندا تزيد التمويل المخصص للتنوع الحيوي بعد محادثات صعبة لوزراء البيئة من حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كندا زيادة تمويلها لجهود التنوع البيولوجي على المستوى الدولي، في خطوة تستفيد منها الدول النامية، وذلك خلال محادثات الأمم المتحدة الصعبة التي تهدف إلى إبرام «اتفاق سلام مع الطبيعة».

وكشف وزير البيئة ستيفن غيلبو عن زيادة قدرها 255 مليون دولار كندي (186 مليون دولار) في المساعدات التي ستقدمها للبلدان ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على حماية أنظمتها البيئية، وبذلك يصل الرقم الإجمالي إلى 1.5 مليار دولار كندي سنويًا، حسب وكالة «فرانس برس».

اجتماع في مونتريال لحضور قمة «كوب 15»

يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء البيئة من مختلف دول العالم في مونتريال لحضور المرحلة الأخيرة من قمة «كوب 15» للتنوع الحيوي.

ويتوقف نجاح المحادثات على اتفاق بشأن تخصيص أموال لمساعدة البلدان النامية على تحقيق أكثر من 20 هدفًا حددها مشروع الاتفاقية، بما في ذلك حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول العام 2030.

وتسعى البرازيل، وهي من أبرز الأصوات في القمة، للحصول على 100 مليار دولار على الأقل من دول الشمال، وهو ما تطالب به كذلك الهند وإندونيسيا والدول الأفريقية.

آمال بإبرام اتفاق تاريخي للتنوع البيولوجي

ويزيد هذا المبلغ بنحو 10 مرات على الأموال المخصصة حاليًا ويوازي ما تم التعهد به للتكيف مع تغير المناخ وإن لم يتم تحقيقه بالكامل.

ولا يزال المشاركون يتطلعون لإبرام اتفاق تاريخي للتنوع البيولوجي يكون في مستوى اتفاق باريس للمناخ في العام 2015، فيما مستقبل الكوكب على المحك وكذلك قدرة البشرية على وقف تدمير الموائل والتلوث وأزمة المناخ التي تهدد بانقراض ما يقدر بمليون نوع من النباتات والحيوانات.

إلى جانب الآثار الأخلاقية، يُعتمد على الطبيعة وخدماتها لإنتاج قيمة اقتصادية بنحو 44 تريليون دولار، أي أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي.