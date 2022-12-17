رسميا.. صندوق النقد الدولي يقرض مصر 3 مليارات دولار على 46 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على اتفاق تمويل لمصر بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرًا، في قرار يتيح حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض بنحو 347 مليون دولار بشكل فوري.

وقال الصندوق في بيان، إن القرض سيشجع إتاحة لمصر تمويلات إضافية بقيمة حوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين منهم دول مجلس التعاون الخليجي، حسب «رويترز».

مصر وصندوق النقد

وفي مارس الماضي، تقدمت مصر بطلب رسمي للصندوق في مارس، لدعم برنامجها الاقتصادي، وتوفير موارد دولارية لسد الفجوة التمويلية ومواجهة عجز ميزان المدفوعات الذي تأثر بارتفاع أسعار السلع منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير وارتفاع تكلفتها على مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الأساسيات.

ووافق الصندوق على هذا القرض بشكل مبدئي في أكتوبر كجزء من حزمة تمويل تضمنت مليارًا آخر من برنامج تابع للصندوق سيتم مناقشته لاحقًا و5 مليارات دولار من شركاء لمصر.

ومنذ مارس الماضي خفضت مصر عملتها المحلية مرتين في إطار التوجه لسعر صرف مرن وهو أحد مطالب الصندوق، وكان آخرهم في أكتوبر.

ويتوقع أن يسهم قرض الصندوق في خفض الضغط على الجنيه من خلال توفير دولارات لدى البنك المركزي، مع استلام الدفعة الأولى من القرض.