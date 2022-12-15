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تعاون بين «أرامكو» و«توتال» لبناء مجمع للبتروكيميائيات في السعودية بقيمة 11 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 08:01 مساء
تعاون بين «أرامكو» و«توتال» لبناء مجمع للبتروكيميائيات في السعودية بقيمة 11 مليار دولار
شعار شركة «توتال» الفرنسية في ضواحي باريس، 28 مايو 2021 (أ ف ب)
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أعلنت مجموعتا «توتال إنرجي» الفرنسية و«أرامكو» السعودية أنهما اتخذتا قرارا نهائيا بالاستثمار في بناء موقع للصناعات البيتروكيميائية بقيمة 11 مليار دولار في المملكة.

وقالت المجموعة النفطية الفرنسية اليوم الخميس إن المشروع يمثل بمفرده استثمارا بقيمة 11 مليار دولار تقريبا من بينها أربعة مليارات توفرها المجموعتان من أموالهما الخاصة (62.5% لـ«أرامكو» و37.5% لـ«توتال»، وفق وكالة «فرانس برس».

بداية المشروع في أوائل العام المقبل
وأشارت «توتال» إلى أن العمل على هذا المشروع سيبدأ في الربع لأول من العام 2023 على أن تباشر النشاطات التجارية في 2027.

وسيدمج مجمع «أميرال» بمصفاة التكرير (ساتورب)، التي تشغلها المجموعتان العملاقتان والواقعة في جبيل على ساحل البلاد الشرقي.

وأضافت «توتال إنرجي» أن المشروع سيسمح للمصفاة بمعالجة الغاز والنفثا، فضلا عن الإيثان والزيوت الطبيعية التي توفرها «أرامكو»، وسيسمح ذلك بانتاج مواد كيميائية مع قيمة مضافة أكبر تماشيا مع استراتيجية التكامل بين المصافي والصناعات البيتروكيميائية للمجموعة السعودية العملاقة.

إنتاج 1.65 مليون طن إيثيلين
وسيكون المشروع قادرا على إنتاج 1.65 مليون طن من الإيثيلين بالسنة وهو الأول الذي يدمج مع مصفاة في المنطقة وسيتضمن وحدتين لإنتاج البولييثيلين ووحدة لاستخراج البوتاديين ووحدات عدة لإنتاج مواد مشتقة، بحسب «توتال».

وفي المستقبل، سيكون المجمع قادرا على تزويد مصانع كيميائية وبتروكيميائية عدة في المنطقة سيبنيها ويمتلكها مستثمرون أجانب معروفون دوليا مع استثمار إضافي قدره أربعة مليارات دولار.

صناعات جديدة وفرص عمل
ويهدف المشروع إلى استحداث نشاطات صناعية في مجالات مثل ألياف الكربون وزيوت التشحيم والسوائل الخاصة ومساحيق التنظيف والمكملات وقطع الغيار والإطارات .

وقال رئيس «أرامكو» أمين بن حسن الناصر إن المشروع «يعزز علاقتنا طويلة الأمد مع توتال إنرجي ويمثّل فرصة لنا لعرض إمكانات التقنيات المتطورة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية خدمة للاقتصاد الدائري».

وأوضح المدير العام لـ«توتال إنرجي» باتريك بوانييه إن المجمع يندرج بالكامل في إطار استراتيجية شركته للنمو المستدام في مجال البتروكيميائيات بفضل الاستفادة إلى الحد الأقصى من الدمج داخل منصاتها الرئيسية.

وأعلن رسميا عن المشروع في أبريل 2018 وسيسمح باستحداث سبعة آلاف فرصة عمل محلية مباشرة وغير مباشرة.

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