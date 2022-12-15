الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

القاهرة - بوابة الوسط

بينما يردد العالم اسم الأرجنتين كطرف في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 المقام في قطر، فإن هناك جانبُا آخر غائبًا عن البعض يتعلق «بلاد الفضة»، كما يسميها البعض. يتمثل في المعاناة التي يعيشها الملايين من السكان المحليين من التضخم.

قد يكون الاقتصاد الأرجنتيني في طور الغرق إلا أن البلاد بأسرها تنبض بالحيوية؛ فيما يبدو أن حلم الفوز باللقب العالمي الثالث أنسى الأرجنتينيين، على الأقل في الوقت الراهن، مشاكلهم، حسبما رصدت وكالة «فرانس برس».

مخاوف من وصول التضخم إلى 100%

الإنجاز الرياضي يأتي في توقيت يخشى كثير من أن التضخم الذي ألحق أضرارًا كبرى باقتصاد الأرجنتين ستناهز نسبته لـ 100% في نهاية العام 2022.

والخميس الماضي، نشر المعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء والتعداد مؤشر الأسعار لشهر نوفمبر الذي بين ارتفاعًا بنحو 6%، بما يشير إلى أن التضخم الذي بلغت نسبته باحتساب الأشهر الـ12 الأخيرة 88%، لا يشهد تباطؤًا.

ومعدل التضخم في الأرجنتين يتخطى العشرة بالمئة منذ عقود؛ لكن أرجنتينيين كثرا يشعرون بأن ما ينجزه النجم ميسي ورفاقه يمكن أن يخفف من وطأة مآسي الملايين في بلاد يعاني أكثر من 40% من سكانها من الفقر.

الحكومة تهتم بالاقتصاد أكثر من المونديال؟

وقبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر، أجابت وزيرة العمل الأرجنتينية كيلي أولموس عن سؤال عما إذا خفض معدل التضخم أكثر أهمية من الفوز بكأس العالم بالقول «علينا أن نعمل باستمرار لمكافحة التضخم، لكن شهرا واحدا لن يحدث فارقا كبيرا».

وتابعت «من جهة ثانية، ومن وجهة نظر أخلاقية، ونظرا لما يعنيه الأمر للأرجنتينيين، نريد أن تُتوج الأرجنتين بطلة... يستحق الشعب الأرجنتيني بعض الفرح».

وكما كان متوقعًا، استدعت تصريحاتها سيلًا من الانتقادات؛ لكن على الرغم من الأوضاع الصعبة يتحلق الأرجنتينيون حول شاشات التلفزة بأعداد كبيرة لمشاهدة مباريات منتخبهم، سواء في الحانات أو المنازل أو حتى في منطقة المشجعين في بوينوس آيرس.

لا يقدرون على ثمن التذكرة

وهؤلاء المشجعون بغالبيتهم غير قادرين على تحمل تكلفة شراء تذكرة سفر إلى قطر، إذ يبلغ متوسط الأجر في الأرجنتين 66 ألفًا و500 بيزوس (390 دولارًا).



وفي حديث مع الوكالة الفرنسية، عقب فوز الأرجنتين على هولندا في ربع نهائي كأس العالم، قالت لوكريسيا بريديغر، وهي عاملة في مستشفى تبلغ 38 عامًا إن «الناس مدركون تمامًا للمشاكل لكن مساري كرة القدم والأوضاع الاقتصادية متوازيين ولا يتلقيان».

وتابعت: «الناس بحاجة إلى هذه الفرحة ليحتفلوا إلى أقصى حد، لكنهم يدركون أنها كرة القدم ليس إلا ويدركون تماما المشاكل... لا تعتقدون أنهم أغبياء».

ومن جهته اعتبر المصمم توني مولفيسي أن انتصار «الأرجنتين سيكون مصدر ارتياح ومتنفسا وفرحة ولو موقتة، ونحن نستحق ذلك».

واستذكرت أولموس إحراز الأرجنتين أول كأس للعالم في العام 1978 حين كان النظام الديكتاتوري العسكري يحكم البلاد.

وقالت «كنا تحت الحكم الديكتاتوري ومضطهدين ولم نكن نعرف ما يخبّئه الغد، لكن الأرجنتين أحرزت اللقب فخرجنا للاحتفال في الشوارع»، وأضافت: «ثم عدنا إلى الواقع الذي كان مريرا».

الفرحة لن تنسى الشعب همومه

وعلى الرغم من الشغف الكبير بها، تبقى كرة القدم مجرد لعبة، برأي الكاتب أرييل شير، وهو محاضر جامعي وخبير بكرة القدم، إذ قال في تصريح للوكالة الفرنسية: «كرة القدم تمنح الفرحة للأفراد والجماعة، لكنها فرحة مرحلية ولا تزيل المشاكل الأخرى».

وتابع «الأمر أشبه بنجاح الولد في امتحان: نكون سعداء لكن هذا الأمر لا يسدد الفواتير».

وشدد شير على أن قوة كرة القدم تكمن في أنها قادرة على منح سعادة مرحلية وأبدية في آن واحد.

المعنويات سترتفع .. فهل يحدث استغلال سياسي للإنجاز؟

وفي استطلاع أجري في نوفمبر اعتبر أكثر من 75 % من الأرجنتينيين أن فوز المنتخب الوطني بكأس العالم يمكن أن يرفع معنويات الشعب.

واعتبر نحو 32% من المستطلعين أن نتائج المنتخب في كأس العالم ستؤثر على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى بعد عشرة أشهر.

لكن خبير العلوم السياسية راوول أراغون سخر من هذا الطرح، ورأى أنه وبغض النظر عما سيحصل في المباراة النهائية الأحد المقبل سيعود المزاج المجتمعي إلى ما كان عليه. ولا يمكن لأي قوة سياسية أن تستغل أي انتصار كروي.

طفل يلعب في أحد شوارع الأرجنتين (الإنترنت)