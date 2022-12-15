بايدن يدعو إلى شراكة متجددة مع أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إلى إرساء شراكة طويلة الأمد مع أفريقيا قوامها التجارة والحكم الرشيد، فيما تعهدت شركات أميركية استثمار مليارات الدولارات في القارة التي صارت فيها الصين فاعلًا رئيسيًا.

في كلمته خلال القمة التي جمعت 49 رئيس دولة وحكومة في واشنطن، تجنب بايدن نطق اسم الصين لكنه أوضح أن الولايات المتحدة ستتبنى مقاربة مختلفة، وفي أول قمة من نوعها منذ نظم الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، اجتماعًا مماثلًا مع القادة الأفارقة العام 2014، قال بايدن إن الولايات المتحدة تسعى إلى «شراكات ليس لإرساء التزام سياسي وتعزيز التبعية، بل لتحفيز النجاح المشترك والفرص»، وأضاف: «عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة، العالم كله ينجح»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعهدت إدارة بايدن استثمار أكثر من 55 مليار دولار في القارة خلال القمة التي بدأت، الثلاثاء، وتنتهي الخميس، وانتظم الأربعاء منتدى أعمال للشركات الأميركية والأفريقية شهد وعودا باستثمار أكثر من 15 مليار دولار.

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بايدن: التحول الاقتصادي في أفريقيا يعتمد على الحكم الرشيد

وفي تناقض مع الصين التي تنتهج سياسة عدم التدخل في شؤون البلدان التي تستثمر فيها، شدد بايدن في كلمته أمام ضيوفه أن للحكم الرشيد أثرًا كبيرًا على التجارة، وسلط الرئيس الأميركي الضوء على «القيم الأساسية التي توحد شعوبنا - جميع أفراد شعوبنا، خاصة الشباب: الحرية والفرص والشفافية والحكم الرشيد»، وأضاف أن «التحول الاقتصادي في أفريقيا يعتمد على الحكم الرشيد، وصحة السكان، والطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة».

وأعلن بايدن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للطاقة النظيفة، كما أعلن البيت الأبيض 800 مليون دولار أخرى من التمويل العام والخاص للتنمية الرقمية في أفريقيا.

وتجاوزت الصين في العقد الماضي الولايات المتحدة في الاستثمار في أفريقيا من خلال مشاريع ضخمة للبنية التحتية غالبًا ما يتم تمويلها عبر قروض بلغ مجموعها أكثر من 120 مليار دولار منذ بداية القرن، وحذّر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، القادة الأفارقة في اليوم الأول للقمة، الثلاثاء، من أن نفوذ الصين وروسيا «يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار».