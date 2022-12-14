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أردوغان يؤيد ربط تركمانستان بخط لأنابيب الغاز يعبر تركيا وأذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 05:15 مساء
أردوغان يؤيد ربط تركمانستان بخط لأنابيب الغاز يعبر تركيا وأذربيجان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) خلال لقائه نظيريه التركماني سردار بردي محمدوف (وسط) والأذربيجاني إلهام علييف في آوازه التركمانية، 14 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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أيّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنشاء خط جديد لأنابيب الغاز الطبيعي من شأنه أن يقلّص اعتماد أوروبا على روسيا من خلال الربط مع تركمانستان الغنية بالطاقة.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال قمّة ثلاثية جمعته بنظيريه التركماني والأذربيجاني في مدينة آوازه في تركمانستان. وعُقدت القمّة في وقت تبذل أوروبا جهودا للاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويسعى إردوغان للتوسط لحل النزاع من خلال الحفاظ من جهة على علاقاته الجيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومن الأخرى إمداد أوكرانيا بالأسلحة. ويؤيد أردوغان طرح بوتين إقامة «مركز للغاز» في تركيا من شأنه إمداد عملاء أوروبيين بالالتفاف على خطوط أنابيب تعبر أوكرانيا وبحر البلطيق. لكن الرئيس التركي أعلن الأربعاء تأييده مشروعا جديدا من شأنه ربط خط للأنابيب يعبر تركيا وأذربيجان بتركمانستان.

ونقل بيان أصدره مكتب الرئيس التركي عن أردوغان قوله «نضخ غاز بحر قزوين إلى أوروبا عبر الممر (الحالي) والذي يعد العمود الفقري لخط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول». وتابع الرئيس التركي «علينا أن نبدأ العمل على نقل الغاز الطبيعي التركماني إلى أسواق غربية بالطريقة نفسها».

تركمانستان السادسة عالميا في احتياطيات الغاز
وبحسب تصنيف إدارة معلومات الطاقة الأميركية للدول التي تختزن أكبر احتياطيات مثبتة للغاز الطبيعي، تحتل تركمانستان المرتبة السادسة.

في السابق كان يتم ضخ غالبية إنتاج تركمانستان من الغاز إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب تربطها بروسيا. مؤخرا عزّزت البلاد إمداد الصين بالمادة، وهي تبحث عن سبل للوصول إلى أسواق جديدة عبر تركيا.

ولطالما طمح أردوغان إلى استغلال موقع تركيا على أطراف المتوسط وأوروبا من أجل تحويل البلاد إلى أحد اهم المراكز العالمية لتجارة الطاقة. وتجري بلدان في آسيا الوسطى إعادة تقييم لعلاقاتها التي كانت في السابق وثيقة مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ودفع قرار روسيا الحد من إمدادات الغاز ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، دولا أوروبية للبحث عن مصادر طاقة جديدة مع دخول موسم الشتاء.

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