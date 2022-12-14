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تراجع التضخم في بريطانيا خلال نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 01:17 مساء
تراجع التضخم في بريطانيا خلال نوفمبر
مبنى بنك إنجلترا في لندن، 16 يونيو 2022. (أ ف ب)
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تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 10.7% في نوفمبر على أساس سنوي، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته في 40 عامًا، وفق ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، الأربعاء.

وأوضح المكتب في تقريره الشهري أن انخفاض أسعار النقل خاصة الوقود شكل العامل الرئيسي في تباطؤ ارتفاع الأسعار في نوفمبر، والذي طغت عليه جزئيًا زيادة الأسعار في المطاعم والمقاهي والحانات، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر، إلى استمرار ارتفاع أسعار التبغ والملابس، لكن بشكل أقل من العام الماضي.

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ونُشرت هذه الأرقام عشية إعلان بنك إنجلترا سياسته النقدية التي يترقب السوق أن تقر رفع معدلات الفائدة مرة أخرى في محاولة لكبح التضخم الذي يصفه وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، بأنه «العدو الأول».

وقال هانت في بيان: «بعد صدمتي كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، يضرب تضخم مرتفع الاقتصادات في جميع أنحاء أوروبا وأعرف أن العائلات والشركات تواجه صعوبات هنا في المملكة المتحدة»، وأضاف أن «خفض التضخم هو أولويتي، ولهذا السبب نحدد سقفًا لفواتير الطاقة هذا الشتاء ووضعنا خطة لخفض التضخم إلى النصف العام المقبل».

وإن كان إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا ازداد بنسبة 0.5% في أكتوبر، فإن الاقتصاد البريطاني في ركود فعلي حسب عدد من معاهد التوقعات بما في ذلك المعهد التابع للحكومة، على أن يتواصل ذلك طوال العام المقبل.

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