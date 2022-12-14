  • Alwasat News
Atwasat

أكبر مصرف دنماركي يقر بذنبه في قضية احتيال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 12:38 مساء
أكبر مصرف دنماركي يقر بذنبه في قضية احتيال
أحد فروع دانسكي بنك في تالين بإستونيا، في 5 سبتمبر 2018. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت السلطات الأميركية أن «دانسكي بنك»، أكبر مصرف في الدنمارك، أقر بذنبه بتهمة الاحتيال في الولايات المتحدة ووافق على دفع ملياري دولار لكف التعقبات بحقه في دول عدة على خلفية فضيحة تبييض الأموال الضخمة التي تكشفت في 2018.

وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان إن المصرف «يقر بذنبه في الاحتيال على بنوك أميركية في إطار مخطط بمليارات الدولارات للوصول إلى النظام المالي الأميركي»، وفق وكالة «فرانس برس»، والبنك متهم بالقيام بين عامي 2007 و2015 بتبييض مبالغ ضخمة ناهزت قيمتها الإجمالية حوالي 200 مليار يورو عبر فرعه الإستوني، وهي فضيحة انفجرت في 2018.

وبحسب الوزارة فإن المصرف «وافق على دفع ملياري دولار لإغلاق التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في قضية احتيال دانسكي بنك على بنوك أميركية»، وكان البنك أعلن في نهاية أكتوبر عند نشره النتائج الفصلية لأعماله أنه خصص ملياري دولار لهذا الغرض.

بنك دانسكي كذب على المنظمين الأميركيين
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيانها إن 850 مليون دولار من هذا المبلغ ستذهب لإغلاق التحقيقات الموازية التي فتحتها بحق المصرف دول أخرى.

ونقل البيان عن مساعد المدعي العام كينيث بولي، قوله إن «بنك دانسكي كذب على المنظمين الأميركيين بشأن أنظمته العاجزة عن مكافحة تبييض الأموال، وعدم كفاية قدراته على مراقبة المعاملات، وعملائه الخارجيين ذوي المخاطر العالية، وذلك من أجل الوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي»، وتتيح القوانين الأميركية ملاحقة أي معاملة مشبوهة في الخارج طالما أنها تمر عبر شبكة مالية أميركية أو تتم بالدولار الأميركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»

«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي
أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة

أوناحي يدعم مشوار «أسود الأطلس» بقوة في المونديال ويثير إعجاب برشلونة
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 مليون يورو

تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 ...
تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين

تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا

لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي
«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول
كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعهدات بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس
تعهدات بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس
الدولار يتراجع بنسبة 1% مقابل اليورو مع تباطؤ التضخم في نوفمبر
الدولار يتراجع بنسبة 1% مقابل اليورو مع تباطؤ التضخم في نوفمبر
تركيا تعلن انتهاء أزمة نقل الخام الروسي المرتبطة بتحديد سقف السعر
تركيا تعلن انتهاء أزمة نقل الخام الروسي المرتبطة بتحديد سقف السعر
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
صندوق النقد: من المرجح خفض توقعات النمو الصيني بسبب طفرة إصابات «كورونا»
صندوق النقد: من المرجح خفض توقعات النمو الصيني بسبب طفرة إصابات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية...
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا ......
فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة
فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة...
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف ......
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل...
المزيد
تراجع التضخم في بريطانيا خلال نوفمبر
تراجع التضخم في بريطانيا خلال نوفمبر...
أكبر مصرف دنماركي يقر بذنبه في قضية احتيال
أكبر مصرف دنماركي يقر بذنبه في قضية احتيال...
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات ......
صندوق النقد: من المرجح خفض توقعات النمو الصيني بسبب طفرة إصابات «كورونا»
صندوق النقد: من المرجح خفض توقعات النمو الصيني بسبب طفرة ......
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط