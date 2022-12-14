صندوق النقد: من المرجح خفض توقعات النمو الصيني بسبب طفرة إصابات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إنه «من المرجح جدًا» خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني للعامين الحالي والمقبل، إذ يتوقع أن يفضي تخفيف قيود احتواء «كورونا» إلى طفرة في الإصابات وصعوبات مرحلية.

جاءت تصريحات المديرة العامة على هامش ندوة حول صندوق أنشأته أخيرًا الهيئة المالية في توقيت تعاني فيه ثاني أكبر قوة اقتصادية من تزايد الإصابات بـ«كوفيد»، بعدما خففت قيود احتواء الوباء بعد نحو ثلاث سنوات على فرضها، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت غورغييفا إنه في حين ألحقت سياسة «صفر كوفيد» ضررًا بالغًا باقتصاد البلاد «سيخلق تخفيف القيود بعض الصعوبات في الأشهر المقبلة»، وأشارت إلى أن هذا الأمر مرده الطفرة الحتمية في الإصابات وما يستتبع ذلك من تعذر التحاق مزيد الأشخاص بسوق العمل، لكن غورغييفا قالت إن «من المرجّح أن تتخطى الصين هذا الأمر في الربع الثاني من العام»، مضيفة: «قد يكون هناك بعض التحسن على صعيد توقعات النمو».

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تخفيف القيود الصحية في الصين

وأعلنت السلطات الصحية الصينية الأسبوع الماضي، تخفيفًا عامًا للقيود الصحية بعد تظاهرات غاضبة، على أمل إنعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما خنقته سياسة «صفر كوفيد».

ومن التدابير الرئيسية المتخذة وقف حملات فحوص «بي سي آر» المنهجية والواسعة النطاق، وإمكان لزوم حجر ذاتي في المنزل للإصابات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض، والحد من إجراءات الحجر.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو الصيني في أكتوبر من العام الحالي إلى 3.2%، وهي النسبة الأدنى منذ عقود، متوقعًا ارتفاع المعدل العام المقبل إلى 4.4%. وقالت غورغييفا: «لكن من المرجح جدًا أن نخفض توقعاتنا لنمو (اقتصاد) الصين للعامين 2022 و2023».