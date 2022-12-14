  • Alwasat News
Atwasat

«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 ديسمبر 2022, 08:27 صباحا
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
خط إنتاج لطائرة «بوينغ 787» في مصنع نورث تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، 13 ديسمبر 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

أبرمت شركة «يونايتد إيرلاينز» عقدًا مع مجموعة «بوينغ» لشراء 100 «طائرة 787» عريضة البدن، مع خيار شراء 100 طائرة أخرى من الطراز نفسه، في أضخم طلبية تتقدم بها شركة طيران أميركية لشراء هذه الفئة من الطائرات.

وواجهت الطائرات من هذا الطراز، المخصص للتحليق مسافات طويلة، مشكلات تصنيعية كبيرة في الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن تستلم الشركة الطائرات بين عامي 2024 و2032، حسب وكالة «فرانس برس».

وستتيح هذه الطلبية الجديدة لـ«يونايتد إيرلاينز» استبدال أسطولها من طائرات «بوينغ 767» القديمة تدريجيًا وبعض طائرات «بوينغ 777»، مما سيسمح لها بخفض انبعاثات الكربون لكل مقعد بنسبة 25%.

وقال رئيس الشركة الأميركية، سكوت كيربي للصحفيين، إن هذه الصفقة «تمثل خطوة جديدة» نحو تموضع يونايتد كشركة دولية كبرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد

«مراسلون بلا حدود»: 533 صحفيا مسجونون بالعالم في عدد قياسي جديد
الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر

الأرجنتين تهزم كرواتيا وتصعد لنهائي مونديال قطر
علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقًا علميًا كبيرًا» في مجال الاندماج النووي
ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء

ديشان: المغرب لديه فرصة قوية في الوصول للنهائي.. والصلابة الدفاعية ليست كل شيء
تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 مليون يورو

تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 ...
تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين

تهكم ميسي في مباراة هولندا يفتح باب المبيعات للمنتجات في الأرجنتين
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20 ألف مشجع

الركراكي: جنوني يدفعني للحلم بكأس العالم ووضع أفريقيا على القمة وننتظر دعم الـ20...
لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا

لجنة المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض الـ47 ناديًا
«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط

«يونيسف» تطلق نداء لجمع 2,6 مليار دولار لأطفال الشرق الأوسط
الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال
مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي

مؤلفة «هاري بوتر» تدافع عن النساء ضحايا العنف الجنسي
تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء

تعرف إلى الـ«Super foods».. أطعمة شائعة تعزز صحتك في الشتاء
الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي
«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول
كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)

المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يتفق على «آلية كربون» للواردات الصناعية
الاتحاد الأوروبي يتفق على «آلية كربون» للواردات الصناعية
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بـ800 مليون يورو
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بـ800 مليون ...
البنك الدولي: العراق بحاجة إلى نموذج «نمو أخضر» أمام التحديات المناخية
البنك الدولي: العراق بحاجة إلى نموذج «نمو أخضر» أمام التحديات ...
إضراب للقطارات يفتتح سلسلة من التحركات الاجتماعية في بريطانيا
إضراب للقطارات يفتتح سلسلة من التحركات الاجتماعية في بريطانيا
تعهدات بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس
تعهدات بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية...
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا ......
فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة
فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة...
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف ......
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل...
المزيد
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»
«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»...
تركيا تعلن انتهاء أزمة نقل الخام الروسي المرتبطة بتحديد سقف السعر
تركيا تعلن انتهاء أزمة نقل الخام الروسي المرتبطة بتحديد سقف ......
الدولار يتراجع بنسبة 1% مقابل اليورو مع تباطؤ التضخم في نوفمبر
الدولار يتراجع بنسبة 1% مقابل اليورو مع تباطؤ التضخم في ......
تعهدات بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس
تعهدات بمنح مليار يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر باريس...
إضراب للقطارات يفتتح سلسلة من التحركات الاجتماعية في بريطانيا
إضراب للقطارات يفتتح سلسلة من التحركات الاجتماعية في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط