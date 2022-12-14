«يونايتد إيرلاينز» توقع عقدا ضخما لشراء طائرات «بوينغ 787»

القاهرة - بوابة الوسط

أبرمت شركة «يونايتد إيرلاينز» عقدًا مع مجموعة «بوينغ» لشراء 100 «طائرة 787» عريضة البدن، مع خيار شراء 100 طائرة أخرى من الطراز نفسه، في أضخم طلبية تتقدم بها شركة طيران أميركية لشراء هذه الفئة من الطائرات.

وواجهت الطائرات من هذا الطراز، المخصص للتحليق مسافات طويلة، مشكلات تصنيعية كبيرة في الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن تستلم الشركة الطائرات بين عامي 2024 و2032، حسب وكالة «فرانس برس».

وستتيح هذه الطلبية الجديدة لـ«يونايتد إيرلاينز» استبدال أسطولها من طائرات «بوينغ 767» القديمة تدريجيًا وبعض طائرات «بوينغ 777»، مما سيسمح لها بخفض انبعاثات الكربون لكل مقعد بنسبة 25%.

وقال رئيس الشركة الأميركية، سكوت كيربي للصحفيين، إن هذه الصفقة «تمثل خطوة جديدة» نحو تموضع يونايتد كشركة دولية كبرى.