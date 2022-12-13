الدولار يتراجع بنسبة 1% مقابل اليورو مع تباطؤ التضخم في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء فيما تباطأ التضخم في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا في نوفمبر، ما يتيح للاحتياطي الفيدرالي إبطاء عمليات زيادة معدلات فائدته الأساسية.



وقرابة الساعة 13.35 ت. غ، خسر الدولار 1,05% مقابل العملة الأوروبية الموحدة مسجلا 1.0649 دولار لليورو، كما تراجع بمواجهة الجنيه الإسترليني والين الياباني، وفق وكالة «فرانس برس».

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.0659 دولار من آخر إغلاق عند 1.0535 دولار. وتراجع الدولار مقابل الين في نفس الوقت بنسبة 2.01% إلى 134.89 ين من 137.66 ين منذ الإغلاق السابق.

تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع

وقبل صدور الإحصاءات، كانت المؤشرات عند مستويات 1.0556 دولار و 137.3 ين على التوالي. وانخفض مؤشر الدولار (سعر الصرف مقابل سلة من ست عملات للشركاء التجاريين للولايات المتحدة) بنسبة 1.34% إلى 103.72 نقطة.

وتباطأ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في نوفمبر أكثر من المتوقع إلى 7.1 % من 7.7 % في الشهر السابق. كما تبين أن التضخم الشهري كان أقل من المتوقع وبلغ 0.1٪ مقابل 0.4% في أكتوبر.