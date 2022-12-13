  • Alwasat News
Atwasat

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بـ800 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 12:03 مساء
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بـ800 مليون يورو
alwasat radio

قدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة إلى 800 مليون يورو على الأقل كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء؛ وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن زيلينسكي قوله عبر الفيديو: «نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز، يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا» مشيرًا إلى أن هذا «سيكلف حوالي 800 مليون يورو».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي

الجيش الأميركي يعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي
«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول

«داعش» يتبنى هجوما على تجمع لرجال أعمال صينيين في كابول
كاركاتير خيري - الدب الروسي

كاركاتير خيري - الدب الروسي
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» الاتحاد يفوز على أبوسليم في «دورينا» (2-1)
ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر

ما بين الموسيقى والسلاح.. السياحة تائهة في صحراء النيجر
نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك

نصائح لزيادة مدة بقاء مفعول البروتين على شعرك
الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»

الأخضر في المجموعة الأولى بقرعة «الكونفدرالية»
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار

أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فريق المغرب البطل.. ومشواره مع نجاح مونديال...
تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة

تحقيق ثلاثي وغموض ملابسات نقله.. تفاصيل جديدة في قضية أبوعجيلة
شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟

شاهد في «هذا المساء»: أبوعجيلة مسعود.. فدية لكرسي السلطة أم ضحية للفوضى الأمنية؟
في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج

في رسالة مؤثرة.. كريستيانو حزين لنهاية حلمه بالتتويج
نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات

نورلاند: ليبيا لا تحتاج إلى حكومة موقتة أخرى والدبيبة يصر الآن على الانتخابات
شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا

شاهد: عاصفة ثلجية قوية تضرب بريطانيا
عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة

عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من ...
بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال

بايرن ميونخ الأكثر تمثيلا في نصف نهائي المونديال
الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي

الاتحاد الأفريقي يحتفي بالإنجاز المغربي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والصقور (4-3)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار دولار
أميركا تحاصر الذهب الروسي بعقوبات تقيد بيع احتياطي بـ133 مليار ...
الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.5% في أكتوبر
الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.5% في أكتوبر
الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لصندوق يستخدم لتسليح أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لصندوق يستخدم لتسليح أوكرانيا
الوكالة الدولية للطاقة: الاتحاد الأوروبي مطالب بزيادة جهوده لتجنب نقص الغاز في 2023
الوكالة الدولية للطاقة: الاتحاد الأوروبي مطالب بزيادة جهوده لتجنب...
زيلينسكي لمجموعة السبع: أوكرانيا بحاجة «لمليارَي متر مكعب» إضافيين من الغاز هذا الشتاء
زيلينسكي لمجموعة السبع: أوكرانيا بحاجة «لمليارَي متر مكعب» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية...
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا ......
فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة
فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة...
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف لسعر الخام الروسي
بوتين يهدد الدول الغربية بـ«خفض إنتاج» النفط بسبب تحديد سقف ......
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل...
المزيد
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بـ800 مليون يورو
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بـ800 ......
الاتحاد الأوروبي يتفق على «آلية كربون» للواردات الصناعية
الاتحاد الأوروبي يتفق على «آلية كربون» للواردات الصناعية...
أسعار النفط ترتفع مع المخاوف بشأن نقص الخام في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع المخاوف بشأن نقص الخام في أميركا...
زيلينسكي لمجموعة السبع: أوكرانيا بحاجة «لمليارَي متر مكعب» إضافيين من الغاز هذا الشتاء
زيلينسكي لمجموعة السبع: أوكرانيا بحاجة «لمليارَي متر مكعب» ......
الوكالة الدولية للطاقة: الاتحاد الأوروبي مطالب بزيادة جهوده لتجنب نقص الغاز في 2023
الوكالة الدولية للطاقة: الاتحاد الأوروبي مطالب بزيادة جهوده ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط