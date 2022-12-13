زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة بـ800 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

قدر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الضربات الروسية بحاجة إلى 800 مليون يورو على الأقل كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء؛ وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن زيلينسكي قوله عبر الفيديو: «نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز، يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا» مشيرًا إلى أن هذا «سيكلف حوالي 800 مليون يورو».