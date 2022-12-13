أسعار النفط ترتفع مع المخاوف بشأن نقص الخام في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

واصل النفط مكاسبه، اليوم الثلاثاء، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي ينقل الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، مما زاد المخاوف بشأن احتمال شح المعروض في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 1.16 دولارًا، أو 1.5%، إلى 79.15 دولارًا للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار، أو 1.4%، إلى 74.22 دولارًا، واستقر كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللو: «إيه إن زد ريسيرش» و«دانيال هاينس»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، إن المشكلات المتعلقة بنقص المعروض من الخام عوضت المخاوف بشأن ضعف الطلب عليه، حيث ظهرت مخاوف بشأن إنتاج النفط الروسي منذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، إن موسكو قد تخفض الإنتاج.

إغلاق خط أنابيب رئيسي في أميركا

وأدى إغلاق خط أنابيب «كينجستون» التابع لشركة «تي سي إنيرجي»، الذي يشحن نحو 620 ألف برميل يوميًا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، إلى تقليص الإمدادات ورفع احتمالية انخفاض المخزونات في مركز التخزين كوشينغ في ولاية أوكلاهوما.

- أسعار النفط ترتفع مع استمرار غلق خط أنابيب رئيسي في أميركا

وظل الخط مغلقًا منذ الإبلاغ عن تسرب 14 ألف برميل في ولاية كانساس الأميركية في السابع من ديسمبر، ولم تصدر «تي سي إنيرجي» جدولًا زمنيًا لإعادة تشغيل الخط، الذي يحمل مصافي النفط الخام في الغرب الأوسط وساحل الخليج.

وتشير التوقعات إلى أن إغلاق خط الأنابيب سيؤدي إلى انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، وقدّر سبعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض المخزونات، في المتوسط، بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر الجاري.