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زيلينسكي لمجموعة السبع: أوكرانيا بحاجة «لمليارَي متر مكعب» إضافيين من الغاز هذا الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 09:23 مساء
زيلينسكي لمجموعة السبع: أوكرانيا بحاجة «لمليارَي متر مكعب» إضافيين من الغاز هذا الشتاء
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة السبع الإثنين أن بلده يحتاج «لزهاء مليارَي متر مكعب» إضافيين من الغاز هذا الشتاء، بعدما دمّرت ضربات روسية منشآت للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.

وقال خلال خطاب عبر الفيديو «دفعنا الإرهاب ضد محطاتنا للطاقة إلى استخدام الغاز أكثر مما كان متوقعًا. لذلك، نحن بحاجة إلى دعم إضافي هذا الشتاء. نتحدّث عن كمية تبلغ زهاء مليارَي متر مكعب من الغاز الإضافي يجب شراؤه»، بحسب «فرانس برس».

تجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024
وفي سياق متصل حذّرت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير الإثنين من أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى مواصلة جهوده لتقليص احتياجاته أكثر لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024 في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي.

ولفت التقرير إلى أن الفجوة بين العرض والطلب «قد تبلغ 27 مليار متر مكعّب في العام 2023 في سيناريو تنخفض فيه شحنات الغاز من روسيا إلى الصفر وتعود واردات الغاز الطبيعي المسال من الصين إلى مستويات العام 2021»، بحسب «فرانس برس».

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ويوازي رقم 27 مليار متر مكعّب هذا نحو 6.5% من الاستهلاك السنوي للاتحاد الأوروبي في العام 2021 الذي بلغ 412 مليار متر مكعّب، وهو الأعلى منذ العام 2011، بحسب أرقام وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز 360 مليار متر مكعّب عام 2022.

تخفيض الاعتماد على الغاز الروسي
وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول الإثنين «أحرز الاتحاد الأوروبي تقدمًا ملحوظًا في تخفيض اعتماده على الغاز الروسي، لكنه لم يخرج من دائرة الخطر بعد». وأشار إلى أن العديد من الظروف التي سمحت خلال ربيع وصيف 2022 للدول الأعضاء في التكتل بملء مواقع التخزين الخاصة بها قد لا تتكرر في العام 2023.

وشدد التقرير على احتمال عودة ارتفاع طلب بكين على الغاز الطبيعي المسال بفعل انتعاش الاقتصاد الصيني، ما قد يزيد التنافس مع الدول الأوروبية لشراء الغاز الطبيعي المسال المتوفر في العالم.

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