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الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لصندوق يستخدم لتسليح أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 06:37 مساء
الاتحاد الأوروبي يضيف ملياري يورو لصندوق يستخدم لتسليح أوكرانيا
شحنة أسلحة وذخيرة يتسلمها جنود في أوكرانيا. (الإنترنت)
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وافق الاتحاد الأوروبي الإثنين على إضافة ملياري يورو (2.1 مليار دولار) إلى صندوق يستخدم للمساعدة في تسليح أوكرانيا، فيما يسعى لضمان مواصلة تسليم الأسلحة إلى كييف.

استنفد التكتل الذي يضم 27 دولة ميزانية «منشأة للسلام» كان من المفترض في الأساس أن تستمر حتى 2027، في غضون 10 أشهر من الحرب فقط إذ غطت كلفة بعض الأسلحة التي يتم إرسالها لمواجهة الغزو الروسي، وفق «فرانس برس».

تحويل الجزء الأكبر من أموال الصندوق
وكتب مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي «لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا والشركاء الآخرين على حد سواء».

تأسست «منشأة السلام الأوروبي» العام الماضي ليتمكن الاتحاد الأوروبي من تمويل المساعدات العسكرية لشركائه الدوليين فيما يسعى التكتل لزيادة نفوذه العالمي.

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شهد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير تحويل الجزء الأكبر من أموال الصندوق للمساعدة في تسليح كييف، لتخرق بروكسل أحد المحرمات التقليدية بشأن عدم تغطية تكاليف إيصال الأسلحة.

لم يتبق سوى حوالى 800 مليون من الميزانية الأصلية للمنشأة البالغة 5.7 مليار يورو والتي كان من المقرر أن تبقى حتى العام 2027.

«اتفاق سياسي» لإضافة ملياري يورو
وقال بيان إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الإثنين توصل إلى «اتفاق سياسي» لإضافة ملياري يورو إضافية للصندوق العام المقبل.

وأضاف أن هذا المبلغ قد يرتفع إلى 5.5 مليار يورو بحلول عام 2027 إذا اتفقت الدول الأعضاء في وقت لاحق على وجود حاجة لذلك. استُخدم الصندوق لتغطية كلفة إمدادات الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد إلى كييف.

حتى الآن، تعهد الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء بحوالي ثمانية مليارات يورو كدعم عسكري لأوكرانيا، وهو ما يمثل حوالى 45% من المبلغ الذي قدّمته الولايات المتحدة.

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