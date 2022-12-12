«توتال»: ملتزمون ببدء التنقيب عن الغاز في لبنان العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، التزامها بالبدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية للبنان في البحر المتوسط، العام المقبل.

ورجحت الشركة اختيار مورد منصة الحفر لتلك الأعمال في الربع الأول من العام 2023، كما قدمت طلبيات إلى الموردين من أجل المعدات الأخرى المطلوبة، وفق بيان، اليوم الإثنين، نقلته وكالة «رويترز»

وتحدث الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «توتال»، باتريك بوياني حول هذه التفاصيل خلال لقائه الأخير مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض في مقر الشركة بباريس، وفق البيان.

اتفاق مع لبنان بشأن التنقيب عن الغاز

وتوصلت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة في أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بشأن حقل الغاز، بعد دخول اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين بيروت وتل أبيب حيز التنفيذ.

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وأشارت «رويترز» إلى الاكتشافات الغازية الكبيرة المكتشفة في العقد الماضي قبالة الساحل الشرقي للبحر المتوسط، كما ازداد الاهتمام بهذه المناطق منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل تدفق الغاز إلى أوروبا.

وحصل تحالف يضم «توتال إنرجيز» و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية على رخصة أولية للتنقيب في البلوك رقم 9 قبالة ساحل لبنان، لكن أُعيدت هيكلة الصفقة بعد خروج «نوفاتك» من المجموعة نتيجة للحرب في أوكرانيا.