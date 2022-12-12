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أسعار النفط ترتفع مع استمرار غلق خط أنابيب رئيسي في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 08:19 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع استمرار غلق خط أنابيب رئيسي في أميركا
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الإثنين، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي لإمداد الولايات المتحدة، بينما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج انتقامًا من قرار الغرب تحديد سقف لسعر الخام الروسي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.6% إلى 76.56 دولارًا للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة 71.59 دولارًا للبرميل، بارتفاع 57 سنتا أو 0.8%، حسب وكالة «رويترز».

وتأتي مكاسب أسعار خام «برنت» وغرب تكساس الوسيط، عقب التراجع في كلا الصنفين الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر العام 2021، وسط مخاوف من أن الركود العالمي المحتمل سيؤثر في الطلب على النفط.

تسرب في خط أنابيب للنفط رئيسي في أميركا
ولم تتمكن شركة «تي سي إنيرجي» الكندية، حتى أمس الأحد، من تحديد سبب تسرب خط أنابيب النفط «كيستون»، الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، ولم تذكر جدولًا زمنيًا لموعد استئناف تشغيل خط الأنابيب.

ويعتبر خط «كيستون»، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 622 ألف برميل يوميًا، شريانًا مهمًا يشحن الخام الكندي الثقيل من ألبرتا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأمريكي وساحل الخليج.

وقال بوتين، يوم الجمعة، إن روسيا أكبر مصدر للطاقة في العالم، قد تخفض الإنتاج، وسترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفًا «غبيًا» على الصادرات الروسية، وفق ما اتفقت عليه دول مجموعة السبع.

وصرح وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، أمس، بأن تأثير العقوبات الأوروبية وإجراءات الحد الأقصى للأسعار، لم تسفر عن نتائج واضحة حتى الآن، وأن تنفيذها لا يزال غير واضح.

وفي الولايات المتحدة، توقعت وزيرة الخزانة جانيت يلين انخفاضًا كبيرًا في التضخم الأمريكي في العام 2023، ما لم تحدث صدمة غير متوقعة.

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