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رئيس وزراء تايوان يندد بقرار الصين حظر واردات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 02:11 مساء
رئيس وزراء تايوان يندد بقرار الصين حظر واردات جديدة
عنصران من الشرطة العسكرية يحملان علم تايوان، خلال الاحتفالات باليوم الوطني في تاييبيه، 10 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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اتهم رئيس وزراء تايوان، اليوم الأحد، الصين بانتهاك قواعد التجارة الدولية وإظهار «تمييز»، بحق الجزيرة بعد إعلان بكين عن حظر واردات جديدة.

وقالت وزارة المالية التايوانية، إن سلطات الجمارك الصينية «علقت فجأة»، استيراد بعض المشروبات الكحولية من الجزيرة، الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الوزارة، أن الإجراء مرتبط بتدابير فرضتها بكين في 1 يناير، يطلب من كل مصدري المنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية إلى البر الرئيسي بالتسجل لدى الجمارك الصينية، ولا تزال ملفات بعض الشركات التايوانية قيد الدرس.

وانتقد رئيس الوزراء سو تسينغ-تشانغ، بكين لمخالفتها قواعد منظمة التجارة العالمية عبر «إصدار قوانينها الخاصة»، و«التدخل في التجارة عبر وسائل إدارية».

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وقال للصحفيين، اليوم الأحد، إن الصين «قاسية بشكل خاص حيال تايوان وتمارس تمييزًا ضدها، لقد طلبت من تايوان أن تقوم بأشياء أو غيرها»، مضيفًا أن تايبيه تعتزم رفع المسألة إلى منظمة التجارة العالمية ومساعدة الشركات المتضررة.

بكين تكثف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية
ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، تحت تهديد مستمر بغزو من بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتريد استعادتها في أحد الأيام، و«إذا لزم الأمر بالقوة».

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية، على تايبيه منذ انتخاب تساي رئيسة العام 2016، وحظرت واردات المنتجات التايوانية.

حشرات قشرية في الشحنات
وفرضت الصين، حظرًا على بعض أنواع الفاكهة والأسماك من الجزيرة، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس الماضي والتي أثارت غضب بكين.

وفي العام 2021، توقفت واردات الأناناس بعد أن قالت السلطات الصينية، إنها اكتشفت وجود حشرات قشرية في الشحنات فيما كان الحصاد السنوي في ذروته.

وبحسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية، نقلًا عن الجمارك الصينية، فإن 11 من 28 علامة تجارية للبيرة مسجلة من قبل المصدرين التايوانيين علقت اعتبارًا من الجمعة، وبين الشركات المعنية Taiwan Tobacco & Liquor Corp المملوكة للدولة.

وجاء في البيان أنه جرى تعليق شحنات 123 من 354 مشروبًا آخر، بينها تلك التي تصدرها شركة الأغذية التايوانية العملاقة Uni-President Enterprises..

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