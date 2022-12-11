  • Alwasat News
Atwasat

وضع توقيع واضح على الأوراق المالية تحد كبير لوزراء الاقتصاد الأميركيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 01:51 مساء
وضع توقيع واضح على الأوراق المالية تحد كبير لوزراء الاقتصاد الأميركيين
أوراق مالية من فئة دولار واحد، يحمل توقيع امرأتين للمرة الأولى، في فورت وورث بولاية تكساس، 8 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

يشكل توقيع الأوراق المالية، أحد التقاليد الثابتة لوزير الاقتصاد والمالية في الولايات المتحدة، وهذا ما فعلته خلال الأسبوع الجاري جانيت يلين، التي واجهت صعوبة في وضع توقيع يمكن قراءته.

وقالت وزيرة الخزانة، «قد تتصور أنه إجراء شكلي»، مضيفة أن «وزراء الخزانة يقدمون توقيعهم ليظهر على عملة بلدنا (...) لكن الآباء المؤسسين (للولايات المتحدة)، لم يأخذوا في الاعتبار وجود سمة مشتركة لوزراء الخزانة هي الخط الرديء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكانت يلين تتحدث من مطبعة الأوراق المالية، في فورت وورث بولاية تكساس الأميركية، وهي واحدة من مطبعتين للعملة مع تلك الواقعة في واشنطن.

وروت يلين في البرنامج الحواري الشهير «ليت شو»، أن تيموثي غايتنر وجاك لو سلفيها في إدارة باراك أوباما، قدما توقيعين «لا يمكن قراءتهما إلى درجة أن الناس سخروا منهما»، مضيفة لمقدم البرنامج ستيفن كولبرت، أن غايثنر اضطر إلى تغيير توقيعه «لجعله مقروءًا».

«طريقة طفل في رسم دخان»
أما خليفه جاك لو، فمن المؤكد أن باراك أوباما لم يعينه بسبب خطه الجميل، وقالت جانيت يلين إن الرئيس نفسه قال له مازحًا في مراسم تعيينه، إن عليه أن يحاول جعل «حرف واحد على الأقل مقروءًا».

ورأى ستيفن كولبير أن توقيع لو يبدو وكأنه «طريقة طفل في رسم دخان يخرج من المدخنة».

- هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

واعترفت جانيت يلين، بأنها «أمضت وقتًا في التدرب»، قبل إرسال التوقيع الذي سيظهر على العملات الخضراء المطبوعة حديثًا، حتى تعيين وزير خزانة جديد.

وبدأت طباعة ورقتي الدولار والـ5 دولارات، في فورت وورث وستطرح في الأسواق في بداية العام، وستليها الأوراق النقدية ذات القيمة الأكبر.

أول سيدة تشغل منصب وزير الخزانة
وبعد تدريبات قاسية وقّعت يلين خلال الأسبوع الجاري أمام الآلات الضخمة في هذا الموقع الذي يؤمن أكثر من نصف الدولارات التي تطرح للتداول، على عدد من الدولارات الجديدة.

ويظهر اسم أول سيدة تشغل منصب وزير الخزانة الآن على يمين وجوه الرئيسين السابقين، جورج واشنطن على فئة 1 دولار، وأبراهام لنكولن على فئة 5 دولارات.

ويحمل الجانب الآخر، توقيع أمين صندوق الولايات المتحدة، وحاليًا تشغل هذا المنصب مارلين ماليربا، أول امرأة تنحدر من السكان الأصليين تشغل هذا المنصب، وتتزعم قبائل الموهيغان، وقد تولت منصبها في سبتمبر.

والسابقة الثانية هي أن توقيعي امرأتين سيظهران على الأوراق النقدية، إلى جانب وجوه الآباء المؤسسين للبلاد.

وقالت شارلين وليامز، مديرة العمليات في مكتب النقش والطباعة الذي يقوم بطباعة الأوراق النقدية منذ 1862، «إنه حدث تاريخي»، وتصدر العملات المعدنية عن الوكالة الحكومية «مينت».

وستتغير ورقة العشرين دولارًا قريبًا.. وستحمل صورة هارييت تابمان، أول امرأة توضع صورتها على ورقة مالية أميركية.

وتابمان فرت في القرن التاسع عشر من العبودية، وساعدت في تهريب عشرات من العبيد إلى شمال الولايات المتحدة وكندا قبل الحرب الأهلية وخلالها، قبل أن تشارك في الكفاح من أجل حق المرأة في التصويت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام

علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
قرب احتواء تسرب نفطي كبير في الغرب الأوسط الأميركي
قرب احتواء تسرب نفطي كبير في الغرب الأوسط الأميركي
موافقة أوروبية على تمويل الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
موافقة أوروبية على تمويل الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
تدهور قياسي لليرة السورية في السوق السوداء
تدهور قياسي لليرة السورية في السوق السوداء
موظفو البنك المركزي الأوروبي يهددون بالإضراب
موظفو البنك المركزي الأوروبي يهددون بالإضراب
فنزويلا تتخذ إجراءات للحد من تراجع قيمة عملتها
فنزويلا تتخذ إجراءات للحد من تراجع قيمة عملتها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية...
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا ......
فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة
فرنسا وألمانيا تتفقان على تبادل الدعم في إمدادات الطاقة...
أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي
أسعار النفط تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي...
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل
قطر توافق على مد ألمانيا بالغاز 15 عاما على الأقل...
المزيد
رئيس وزراء تايوان يندد بقرار الصين حظر واردات جديدة
رئيس وزراء تايوان يندد بقرار الصين حظر واردات جديدة...
وضع توقيع واضح على الأوراق المالية تحد كبير لوزراء الاقتصاد الأميركيين
وضع توقيع واضح على الأوراق المالية تحد كبير لوزراء الاقتصاد ......
وزير أوكراني: لا نية لتعليق صادرات الحبوب من أوديسا بعد هجمات روسية
وزير أوكراني: لا نية لتعليق صادرات الحبوب من أوديسا بعد ......
فنزويلا تتخذ إجراءات للحد من تراجع قيمة عملتها
فنزويلا تتخذ إجراءات للحد من تراجع قيمة عملتها...
موظفو البنك المركزي الأوروبي يهددون بالإضراب
موظفو البنك المركزي الأوروبي يهددون بالإضراب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط